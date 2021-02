Meluk le cuenta... (Sin final feliz)

Palmeiras levantó la Copa Libertadores al vencer 1-0 a Santos, el sábado pasado, en un partido malo, aburrido, sin genio ni ingenio, con roces y raspaduras, con pocas opciones de gol...

Varios comentaristas, especialmente en Argentina, calificaron esta final como “la peor de la historia de la Libertadores”, quizás con algo de dolor porque sus buques insignias, River Plate y Boca Juniors, fueron eliminados por Palmeiras y Santos en las semifinales. Quizás lo hacen con algo de dolor para sugerir que el mejor no fue el que ganó sino el que fue eliminado. En el fútbol eso se suele decir. ¡Bah!



Pero, más allá de eso, es imposible negar que la final entre brasileños resultó de baja calidad, mal hecha, aburrida... La exacta definición de lo que es un bodrio.

No es la primera vez que pasa que una final esperada con equipos de renombre y con campañas aplaudidas salga horrible y de espanto.



Ejemplos hay montones. Recientes, por ejemplo, la superfinal inglesa de la Champions del 2019, entre el maravilloso Liverpool de Klopp y el fantástico Tottenham de Pochettino. Después de unas semifinales espectaculares en las que remontaron in extremis para eliminar al Ajax y al Barcelona, la final salió muy aburrida, mala. A los 2 minutos se acabó el partido: Liverpool anotó de penalti y protegió su ventaja. Tottenham no tuvo cómo y se sintió inferior. Volvió a pasar algo en el minuto 87 cuando, de contragolpe, Liverpool hizo el 2-0 y liquidó. Tremendos equipos, tremendo torneo y, ¡ah, final malita, fea!



Recuerdo otra final de Champions pésima: Juventus-Milán, en el 2003: 0-0 de catenaccio perfecto en 120 minutos, y luego, desempate con cinco penaltis errados.

Parecida a la final del 86, que le ganó el Steaua de Bucarest a Barcelona tras un 0-0 como dos bostezos enormes y largos. También hubo alargue. En los penaltis, Barcelona no metió ninguno y los campeones solo metieron dos. Calculen, pues...



Finales malas, aburridas y de baja calidad, la que Santa Fe le ganó a Huracán en la Copa Suramericana del 2015, o la de San Lorenzo contra Nacional de Uruguay en la Libertadores del 2014. Cualquiera de ellas podría ser clasificada también como la peor de la historia de esos torneos.



Finales malas de la liga local hay varias: fueron bien pobres los juegos de las definiciones entre Millonarios y DIM, Santa Fe y Tolima o Nacional y La Equidad, entre otras. Y ni hablar de las finales de los mundiales de 1990 y 1994. En la primera, Alemania y Argentina nos aburrieron hasta el penalti final que hizo llevar la Copa a los alemanes, y en la segunda Italia y Brasil nos durmieron profundamente durante 120 minutos de un 0-0 espantoso. En los penaltis, que por primera vez definieron a un campeón mundialista, ganó Brasil.



Ocurre con frecuencia que el miedo a perder, a cometer el error que propicie la derrota, hace que se asuman las finales con actitud precavida, extremando medidas de seguridad, abusando de las prevenciones, con cautela extrema y evitando libertades creativas que muchas veces hacen que sean más fáciles los ataques contrarios porque se asumen riesgos y se dejan espacios.



Se repite que las finales se ganan, no se juegan. Por eso el miedo a perder congela y el sábado se levantó una Copa Libertadores de hielo.



