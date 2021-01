Meluk le cuenta... (La carreta del proceso)

Defensa y Justicia, un equipo chico de Argentina, ganó la Copa Suramericana, el segundo torneo internacional de clubes del área, el que disputan los equipos que no pueden clasificar a la Copa Libertadores o quedan eliminados de ella en la fase de grupos.



Comentaristas y fanáticos argentinos, como muchos periodistas e hinchas de acá, tienen la boca llena de repetir la palabra ‘proceso’ durante todo el fin de semana, como la clave para el título de este nuevo David al que ya le dicen Goliat.



Se asegura que Defensa y Justicia ha mantenido un ‘proceso’ desde que subió a la Primera Argentina, en 2014. Y se dice que es un proceso porque trata de mantener jugar al ataque (“salen a buscar los partidos sin importar si es de local o visitante o el rival”, dicen), porque tiene jugadores de bajo perfil, porque trata de mantener una idea de juego.

La gran realidad es que el ‘proceso’ real de Defensa y Justicia más que una política deportiva es una decisión económica. El presidente, Diego Lemme, ordenó un modelo de negocio: reencauchar jugadores de fichajes muy baratos por ser descartes de otros. ¿Divisiones menores? Más bien no tanto y gracias. En estos años ¡cambió 10 veces a los entrenadores! ¿Con 10 técnicos distintos puede existir el tan mentado ‘proceso’? Todos trataron de jugar al ataque, sí, pero con ideas distintas porque tenían jugadores distintos. Apenas obvio.



Cito a Francisco Schiavo, uno de los editores de Deportes del diario La Nación, de Argentina: “La vuelta olímpica en la Suramericana es la consecuencia de una idea. Nada de elencos estables ni de entrenadores a largo plazo. En Defensa y Justicia se vive al día y se juega al día. ‘Si entran diez pesos, se gastan dos o, a lo sumo, tres’, suelen decir con orgullo. Y así llegó a primera en 2014 y con esa lógica se sostuvo”. Para la muestra, este botón: el goleador de la Copa es Braian Romero, quien tras fracasar rotundamente en Independiente, estuvo a punto de retirarse por sufrir, además, una artritis reumatoidea.

Defensa y Justicia ha hecho equipos baratos y competitivos. Esa es la clave: repito, ha hecho equipos. Más aún: han hecho equipos puntuales.



Sostengo que el término proceso en el fútbol se lo inventaron los entrenadores para tratar de salvar sus cargos (y sus contratos) en la eventualidad de no obtener resultados.

Se ponen como ejemplos de ‘proceso’ al Manchester United que mantuvo a Ferguson como DT durante 27 años o al Arsenal de Wenger, su entrenador por 22 años, aunque en los 13 últimos no ganaba. ¡Gran ‘proceso’!



En mucho menos tiempo, 4 años, Guardiola se ganó 14 títulos con un Barcelona que jugaba muy bonito, pero que su verdadero ‘proceso’ fue tener una columna vertebral base de unos jugadorazos de leyenda, los mismos que además ganaron otros muchos títulos después con entrenadores con diferencias en sus maneras de jugar, como Tito Vilanova, Luis Enrique y Ernesto Valverde.



Es raro, por decir lo menos, que a los 10 años de Diego Simeone en el banco técnico del Atlético de Madrid no los llamen ‘proceso’ y les digan ‘era’. ¿Será por defensivo y pragmático’?



Eso de los ‘procesos’ en el fútbol tiene mucho de carreta en pro del juego ofensivo y elaborado, y se menciona más para defender técnicos, congraciarse con ellos y, muchas veces, para sentirse como técnico...



En Colombia, por ejemplo, América, el reciente bicampeón, cambió de técnico, de jugadores, de idea de juego y ganó porque encontró dos equipos puntuales efectivos. Gran ‘proceso’.



De Millonarios se dice que se mantiene el ‘proceso’ de Gamero con base en las divisiones menores. ¿Cuál ‘proceso’? Lo dejaron en el cargo a pesar de las derrotas y las eliminaciones por las que tuvo que cambiar jugadores, de estilo de juego, de disposición en el campo hasta encontrar un equipo específico que reaccionó. Ahora le ficharon dos veteranos de cartel para que clasifique y gane. Es todo. Así las cosas, ¿el mismo Gamero ya tuvo un proceso fallido y ahora empieza otro exitoso en el mismo Millos...?



Reinaldo Rueda llega a despinchar a la Selección Colombia y ya se habla de que empezó su ‘proceso’. ¡Empezó a encontrar un equipo específico para clasificar!

¿‘Procesos...’? ¿Huuuumm?



¡Mucha carreta hay en eso!



