Meluk le cuenta... (Resultó mucho más fácil)

Colombia tenía que ganarle a Venezuela en Barranquilla, como dictaba la lógica, como intuía el sentido común, en la apertura de la nueva eliminatoria mundialista. Lo que si salió distinto, al revés, fue el grado de dificultad para lograr la victoria. Si el 1-0 bastaba para aprobar el examen, pues el 3-0 es el reflejo de una tarea que resultó muchísimo más sencilla de lo presupuestado.

Si bien se sabía que Venezuela era un rival menor, última en la última clasificatoria suramericana, las victorias colombianas sobre ella siempre fueron ajustadas y sufridas, con esfuerzo extra. Pero este viernes en la noche, Colombia la goleó caminando, sin despeinarse, siendo muy superior, muy práctica y muy regulada para no gastar gasolina de más: tiene que ir a Chile. El martes, en Santiago, la cosa será, evidentemente, mucho más exigente y complicada que este debut de trámite, tres goles y tres puntos.



Le puede interesar: (¡Pisando fuerte! Colombia goleó 3-0 a Venezuela).



Lo único malo, lo evidentemente pésimo, fue la impresionante lesión de tobillo de Santiago Arias, la cual, seguramente, lo tendrá durante meses de baja. Se lo rompió. Espeluznante.



La gran diferencia de esta Colombia de Carlos Queiroz frente a sus últimas salidas grises y preocupantes radicó en que el equipo bajó la palanca, jugó más lento, aseguró más la pelota y tuvo a James que le dictó otra velocidad al partido, al equipo. Fue armador clásico.



También tuvo laterales de salida: bien Mojica y buena llave con James. Arias se lesionó muy rápido. Fue lo único terrible del juego de ayer. Los goles los pusieron los atacantes del Atalanta: Zapata y Muriel. El primero fue un jugadón en la derecha, con salida desde la zona posterior. Una combinación precisa de Cuadrado, Medina, James y otra vez Cuadrado para romper la tibia presión rival; con una carrera sensacional de Cuadrado, que centró quemando el pasto: Zapata selló el 1-0 en la cara de Faríñez. El 2-0 acabó el partido a los 25 minutos. Esta vez fue por la izquierda: Mojica desparramó a su marcador y, con una defensa corrida, desacomodada y estática, su pase al segundo sector encontró solito a Muriel, que definió como en un entrenamiento... ¡Ya no había partido! Desde ese momento, Colombia administró con simpleza y comodidad su ventaja. Reculó incluso. Le dejó la bola a una Venezuela pobre, una mula mansa que pateó de lejos y encontró muy seguro el portero Vargas.



También lea: (Muriel, un delantero oportuno y letal, fue la figura con dos goles).



Y fue precisamente el arquero quien generó el 3-0 en el cierre del primer tiempo. De un manotazo (señalado por James), Vargas le lanzó la bola a Muriel, que, a puro galope, rompió en carrera de 50 metros hasta el área rival y disparó un quemonazo al palo de Faríñez, al que la bola le dobló la mano. Todo estaba consumado.



El segundo tiempo fue de control y descanso (con los cinco cambios autorizados), frente a un rival evidentemente inferior. La superioridad de Colombia fue tanta que ganó en segunda velocidad, ahorrando energía, y así atropelló a una Venezuela muy pobre, muy flaca. La lupa para analizar el partido era el resultado. Y la victoria se logró de una manera mucho más fácil de lo esperado. El martes, seguro (no hay que ser genio para visualizarlo), la cosa será bien diferente en Chile.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta