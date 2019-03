Meluk le cuenta… (La nueva Colombia fue mejor cuando jugó la vieja)

Aunque el técnico Carlos Queiroz ha insistido en que este no es el momento para hacer “grandes revoluciones” en la Selección Colombia que tiene encima la Copa América, apenas en su segundo partido al mando del equipo ‘pateó el tablero’ y transformó la titular contra Corea del Sur, en la derrota que sufrió en Seúl 2-1: en vez de hacer unos retoques en la nómina decidió hacer un cambio extremo, una profunda cirugía plástica con ocho cambios.

En gracia de discusión se acepta que vio en competencia a todos los jugadores que llamó (menos al portero Montero y al central Tesillo), que les dio opción, los probó, los evaluó, y que ensayó un esquema sin James ni Falcao.



El portero Iván Arboleda, de solo 22 años, falló puntualmente en los dos goles del triunfo de Corea. Sí, es joven. Sí, tiene futuro. Sí, el pelao tiene madera, pero es responsable directo y puntual de la derrota. Sin dramas. Quizás le pase como a Leandro Castellanos, que también falló contra Corea en el 2017 y hasta ahí fue.



Arboleda, sin embargo, no fue el único que se rajó en el balance individual de Colombia. En números rojos quedaron los laterales Orejuela y Borja. Un poquito mejor Orejuela, pero nada en especial. Borja fue un hueco defensivo. Los dos volantes de marca de ‘buen pie’, Cuéllar y Uribe, estuvieron muy por debajo de la expectativa. No quitaron nunca. Y Uribe, adelantado, dio poco juego. Quedó debiendo más que Cuéllar.



Los dos atacantes tuvieron muy poca intervención. A Morelos le llegó un buen balón que le tiró Villa, y no lo pescó. A Zapata no le pasaron ni media. Y Luis Díaz con su golazo tapó su mal primer tiempo.



Así las cosas, lo mejor de esta nueva Colombia, formada 4-4-2 de arranque, fue cuando, en el segundo tiempo, jugó la Selección ‘vieja’, la de ‘verdad’, con James (el mejor de todos, el que cambió la cara del equipo), con Falcao, Muriel y Barrios y otra vez formó el 4-2-3-1, que es lo ‘tradicional’ para la Selección desde el 2014.



Y así, con los de ‘verdad’, Colombia metió en sus 18 a Corea y le creó cinco opciones de gol: dos remates de James y cabezazos de Muriel, Falcao y Murillo. La diferencia estuvo en que el portero de Corea no fue como Arboleda y atajó los cinco remates.

A muchos se les llena la boca con eso de que los amistosos son para ver jugadores, como ocurrió con la revolucionaria titular en Seúl.



Sin embargo, luego de los dos partidos del arranque de la era Queiroz (además, con el triunfo 0-1 sobre Japón del jueves pasado), lo que se ve claramente es que entre Vargas y Arboleda el mejor es Ospina, que entre Helibelton y Orejuela el titular es Arias y que entre Machado y Borja el que debe jugar es Fabra (¡que vuelva rápido!). También, que Barrios es titular fijo y que si Carlos Sánchez se apura, bien podría jugar a su lado.

¡Ah! Y que Cuadrado es el dueño de la derecha.



Los amistosos, efectivamente, sirvieron para ver... ¡Para ver a los que no estaban, para ver que la vieja Colombia –con Díaz–, es lo mejor que mostró la nueva Selección!



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta