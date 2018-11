Gracias, ‘fútbol de verdad’ (Opinión)

Era la final de los problemas y los disparates encadenados, pero una vez que el Boca-River se redujo a sus 90 minutos, algo notable sucedió: un gran domingo de fútbol. Publicó el diario español El País, en la antesala de la primera final de la Libertadores, que “un choque entre Boca y River es siempre algo extraordinario”. Así de sencillo y así de profundo el inicio del artículo de Enric González, corresponsal en Buenos Aires.

La vibración del texto anticipó la del partido en la Bombonera. ¿Quieren vibración? Lean: “Este Boca-River (y el River-Boca en dos semanas), la final a doble partido por el cetro del continente, es absolutamente excepcional. Y, para un europeo, tiene el sabor del fruto prohibido. Es la vieja absenta auténtica, el tabaco sin filtro, el sexo sin precauciones, la droga sin mesura: es eso a lo que renunciamos, el exceso contra el que, responsablemente, seguimos luchando. Es lo que no nos conviene. Y, sin embargo (...)”. Los problemas argentinos se contraponen con la placidez de un fútbol europeo que añora algo perdido. “¿Cómo no disfrutar loca, absurda, ciegamente de este placer insano, del que los europeos nos privamos hace tiempo?”, se pregunta González.



Y se entiende la pregunta, planteada en un medio europeo por un periodista y escritor que conoce y ama el fútbol sin reservas. Muchos, muchísimos, podrían responderle que se lanzan de cabeza al aburrimiento del fútbol europeo antes que sufrir fin de semana tras fin de semana la sinrazón de nuestro fútbol.



Las horas previas al partido, la inevitablemente polémica Conmebol fue objeto de burlas en la persona de su presidente, Alejandro Domínguez, que en una entrevista con La Nación dijo algo parecido a lo de González, aunque infinitamente menos poético, y por otras razones: “No es lo mismo ver fútbol de verdad que ver fútbol de PlayStation”. Y agregó: “De ninguna manera, nunca Europa va a conseguir vivir el fútbol como lo vive Suramérica”.



“El partido que paraliza al mundo”, rezaba una cadena de TV los días previos al choque en la Bombonera. La afirmación generó controversia en redes, y a ello apuntó un agudo trino de Marcelo Stiletano, periodista de La Nación: “Fui a las ediciones online de Marca, As, Mundo Deportivo, L'Equipe, Tuttosport, Corriere dello Sport, Lance. Con suerte, es el quinto o sexto tema de la home. No exageremos más”. Un tuitero le respondió con la tapa de la edición impresa del diario Marca, una forma de decir “claro que sí, claro que este partido paraliza al mundo. ¡Es tapa en Europa!”

El fútbol argentino encanta y asusta. Quedan 12 días para terminar de saber hasta dónde llega el “fútbol de verdad”.









