Queiroz, más que un técnico, es un mentor, un modelo para seguir...

En los últimos 8 años tuve el privilegio de ser testigo del trabajo de Carlos Queiroz, no solo como un entrenador, sino como un verdadero ser humano, dispuesto a asumir la tarea imposible de reconstruir el equipo nacional iraní desde cero. Una tarea que le implicó mucho más que entrenar el equipo en el campo. Lo que hizo Queiroz en Irán solo se puede lograr a través de la pasión y un amor incondicional, una escasa cualidad que se puede encontrar en un individuo, no solo en Irán, sino en el mundo.

Más que un técnico, Carlos es un mentor, un modelo para seguir. Un maestro. A él le gusta ir más allá que ser solo el coach.



Como testigo de estos 8 años mágicos, lo vi soportar los interminables ataques y los desafíos increíbles, además de la profunda corrupción arraigada en el sistema, y con falta de apoyo en todos los aspectos de sus deberes. Lo que enfrentó y superó Queiroz en Irán habría hecho que cualquiera se fuera hace años. Recibió críticas de los clubes porque la liga iraní tiene agendas complicadas, y muchos equipos no querían dejar ir a sus jugadores; hubo problemas porque los fanáticos creen que sus quipos son más grandes que la selección. Sin embargo, no fue algo de qué preocuparse. Carlos se esforzó y se mantuvo más firme, protegiendo a su equipo de la constante negatividad e intentos implacables de muchos que quisieron derribarlo.

Con las políticas internas y externas de Irán no fue fácil, pero él peleó más de lo normal porque se enamoró de la fanaticada y de su gente, quiso aportar su grano de arena y crear un buen fundamento en el fútbol, lo cual logró. No creó un equipo; creó una familia.



En cuanto a su trabajo, él se adapta a todo, y en especial a los jugadores. No lo considero un tipo defensivo; más bien, él es un técnico pragmático. Su relación con los futbolistas es bastante decente. ¿Que si es estricto? Yo diría que, en efecto, es un perfeccionista. Creo que debería quedarse radicado allá (en Colombia), pero de seguro irá y vendrá del país, visitando jugadores.



Una de las cosas que hizo a su llegada a Irán fue pagar con su propio dinero un centro internacional de entrenamiento (PEC Center) para entrenar y capacitar jugadores. Hace 8 años, Irán ni siquiera tenía un campo de césped estandarizado para que el equipo entrenara, y hoy, mientras se despide, deja atrás no solo uno, sino dos campos de entrenamiento para el equipo y una instalación de vanguardia, que se mantendrán como un recordatorio constante de su contribución, más todo lo que le enseñó al equipo durante los últimos 8 años. Que los jugadores entrenen y luchen por el ‘método Queiroz’, la atención a los detalles, el trabajo arduo, el enfoque, la disciplina y el equipo unido... eso es un cambio que prevalecerá incluso ahora, cuando ya no está en Irán.



Sin lugar a dudas, es uno de los mejores entrenadores y seres humanos en su esencia, ha dominado el arte de controlar la mentalidad para lograr resultados. Ha construido a cada uno de sus jugadores, uno por uno, asegurándose de que puedan alcanzar su máximo potencial. Ha creado un equipo humilde y unido, como el que Irán nunca había visto antes.



Es difícil recordar todo lo que hizo acá, pero sí recuerdo que luchó por los jugadores que tenían doble nacionalidad y estaban en Europa, para tenerlos. Ha hecho mucho por el fútbol iraní, hasta podría escribir un libro. Hizo una revolución y se dedicó a enviar a muchos jóvenes a Europa para que crecieran. Lo que he observado y declarado son hechos respaldados por elementos tangibles para que el mundo los vea (dos clasificaciones al Mundial). Deja atrás una familia unida, reflejó carácter, luchó por un objetivo, brindó alegría a toda una nación. Y puedo continuar con las innumerables cosas que hizo para revolucionar el equipo nacional de Irán. Sus resultados hablan por sí solos.



PASHA HAJIAN

Periodista iraní de

‘Gol Bezan Podcast’