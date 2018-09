Las 50 razones de Carlos Bacca... (Opinión)

Cada gol que anota Carlos Bacca parece una reivindicación. Es como si de sus piernas no salieran remates, sino excusas. Tiene que ver con que es un goleador que no hace goles en la Selección Colombia. Su pecado mayor es que falló el penalti decisivo en el Mundial de Rusia, contra Inglaterra. Entonces, sus críticos le cayeron encima con látigos y clavos, para buscar en el goleador sin gol un culpable justificado. Bacca carga, inevitablemente, con esa cruz, aunque en su club siempre se lava el alma: siempre hace goles.

Si alguien aún se lamenta –o se da golpes de pecho– cuando a Bacca lo convocan a la Selección, y más cuando lo ven de titular, como pasó en la reciente convocatoria, la primera pospenalti contra Inglaterra, puede hallar las razones en los goles que él siempre hace en los clubes. Para el que no crea, Bacca le tiene 50 razones de peso: este domingo llegó a esa cifra de goles en la Liga de España, la considerada mejor del mundo.



Se convirtió en el segundo colombiano con más anotaciones en la misma competición en la que juega Messi y hasta hace poco jugaba Cristiano Ronaldo. Está detrás de Falcao García, lo tiene a dos tantos. Así que seguramente será muy pronto el primero. Claro está, Falcao hizo 52 goles en 68 partidos con el Atlético de Madrid; y Bacca lleva 50, en 111 partidos –primero con Sevilla y ahora con Villarreal–. Por eso, Falcao es el titular de la Selección Colombia y por eso, Bacca es el segundo o el tercero, y hasta el eventual gregario del ‘Tigre’, como contra Venezuela, con un pasegol.



Bacca es jugador de selección, pero no es goleador de selección. Si hoy se pregunta quién puede ser la renovación en el ataque de Colombia, la respuesta puede ser de cinco letras y empezar por B, pero si acaso por Borré o Borja, no por Bacca, que ya tiene 32 años, uno más que Falcao, y que ha desperdiciado muchas convocatorias, al punto de que la afición –fuera de la costa Atlántica– ha perdido confianza en él, y esa misma afición tiene una memoria masoquista: se acuerda solo de lo malo.



Bacca cumple la mitad de sus funciones como delantero: es goleador de club, tiene 50 razones para demostrarlo, pero le faltan razones para reivindicarse en la Selección.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET