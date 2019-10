Prescindir del imprescindible James (opinión)

El día que Carlos Queiroz pasó al frente como técnico de la Selección Colombia aseguró que su idea de juego iba a girar en torno a James Rodríguez. Lo dijo con aparente convicción. Y eso era lo más sensato que podía decir el recién llegado, cuando hasta ahora asumía el mando. Ocho meses después, el discurso ha cambiado. Ahora Queiroz dice, sin una pizca de rubor, que James –al igual que Falcao– no está convocado por decisión técnica, y sus palabras dejan un hueco en el aire.

Uno quiere creer, pero no cree. Uno quiere entender, pero no entiende. Uno no quiere suponer, pero supone o intuye que algo no cuadra. Es que no tiene sentido prescindir del imprescindible. Y James lo es. Incluso más que Falcao.



Si los mismos entrenadores dicen que ya no hay amistosos, que todos los partidos son de preparación, ¿por qué Colombia debe prepararse sin su mejor jugador? Eso es como el comandante que va a la guerra sin su mejor soldado y pretende ganarla.



Sea como sea, lo que uno sí se pregunta es qué va a pasar cuando James vuelva. Pues lo que va a pasar es que se va a encontrar con que el equipo juega a una cosa que él quizá no conoce bien, porque no estuvo cuando el equipo se preparó, ya sea porque él no quiso venir o porque el técnico no lo quiso llevar o por alguna otra razón que desconocemos...

Carlos Queiroz, junto a James, en la Copa América. Foto: EFE

Que James se quede en el Madrid luchando cuesta arriba y con cruz en la espalda para convencer a Zidane de su compromiso es una muestra de su interés, y todos sabemos que si James juega y tiene competencia y nivel en su club, se beneficia la Selección.



Lo que no está bien es que se deje pasar cada momento de preparación en la Selección, con lo escasos que son, y no se cuente con él, como si nada, como si fuera cualquiera.



Prepararse sin James es como prescindir de Messi o de Neymar. Es asumir que estos partidos no son de preparación, sino simples amistosos, es bajarle el perfil al mejor jugador colombiano del momento.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET