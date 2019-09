Michael Owen elogió gol de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero es uno de los finalistas del premio Puskas, que otorga la Fifa al mejor gol del año. Compite contra el argentino Lionel Messi y el húngaro Dániel Zsóri.

La Fifa designó un jurado con diez personajes del fútbol mundial para escoger al mejor gol, que será anunciado el lunes en la ceremonia de entrega de los premios The Best. Uno de los integrantes es el inglés Michael Owen, Balón de Oro en el 2001.

Juan Fernando Quintero Gol de Juan Fernando Quintero a Racing. El gol de Quintero a Racing, nominado al premio Puskas.

A Owen le preguntaron por el gol de Quintero y el inglés elogió la actuación del colombiano en este tanto, convertido el pasado 10 de febrero, frente a Racing.



"Es muy poco habitual marcar desde ahí y, lógicamente, has de tener algo especial para hacerlo desde tan lejos y con ese ángulo. Supongo que los zurdos tienen una ventaja desde esa posición por la rosca que le pueden dar a la pelota, aunque pocos se atreverían a intentar marcar desde ahí. Si estás viendo el partido, piensas que lo más seguro es que busque un centro al área. Tal vez pilló por sorpresa al guardameta, pero el lanzamiento ha de ser muy preciso para que entre desde esa distancia", dijo Owen.



Al inglés también le preguntaron por los otros dos goles finalistas. Esto dijo acerca del tanto de Lionel Messi al Betis, el 17 de marzo:

Gol de Lionel Messi nominado al premio Puskas Gol de Lionel Messi nominado al premio Puskas Lionel Messi

"Es la obra de un genio. Cuando el balón te llega desde ese ángulo es muy difícil imprimirle potencia al remate sin que se te vaya alto. Y la manera en la que supera al arquero por arriba… No tenía margen de error. Fue una definición precisa. Intento imaginar qué otras opciones tenía desde ahí, pero es el único recurso con el que podía marcar", explicó el inglés.



Owen también se refirió al gol de Dániel Zsóri.

Gol de Daniel Zsori nominado al premio Puskas Gol de Daniel Zsori nominado al premio Puskas Gol de Daniel Zsori.

"Si me pongo en su lugar, como jugador, se me habrían pasado por la cabeza dos o tres cosas antes de hacer lo que hizo. Puede que lo último que se me ocurriera fuera chutar. El balón está lejos del arco, es difícil controlarlo y él está alejándose de la portería. Creo que lo natural sería pensar a quién se lo pasas o intentar controlarlo. Lo increíble de este tanto no es solo la calidad, sino la técnica y la visión de hacerlo. Me gusta creer que, cuando yo jugaba, siempre pensaba en cómo marcar en cada situación. Pero no me creo que a él se le pasara por la cabeza que esto era una ocasión de gol. Es maravilloso por la creatividad, la osadía y, por supuesto, la técnica".



DEPORTES