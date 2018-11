A la Sub-17 femenina le fue mal, pero... (Opinión)

Una derrota, dos empates, dos goles a favor y cinco en contra. Así se despidió la Selección Colombia del Mundial Sub-17 femenino de Uruguay, tras empatarle en el final del partido a Corea del Sur, este miércoles, con un gol de Gisela Robledo. No es un buen balance, sin duda. Pero puede ser el comienzo de algo bueno si se tiene cabeza fría.

En Colombia nos creemos potencia en el fútbol femenino y no es así. En 2008 fue la primera clasificación a un Mundial, con Pedro Rodríguez como técnico, y con unos nombres que con el tiempo se hicieron comunes: Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Liana Salazar, Ingrid Vidal... Esa base la recibió Ricardo Rozo y con ella obtuvo el mayor logro de nuestra corta historia: el cuarto lugar en el Mundial Sub-20 de 2010. Y con Rozo se clasificó por primera vez a un Mundial de mayores. Tiempo de aprendizaje: afuera en primera fase.



El trabajo de esa base alcanzó para ir dos veces a los Olímpicos y para alcanzar los cuartos de final del Mundial de Canadá, en 2015, y para ser dos veces subcampeonas en la Copa América. Pero algo se rompió. Colombia no ha ido a los últimos cuatro mundiales Sub-20, después del éxito en Alemania. Y al anterior Sub-17, en 2016, tampoco se clasificó. Más arriba, las cosas comenzaron también a fallar: fracaso en la Copa América y afuera tanto del próximo Mundial como de los Olímpicos. La Liga femenina se puso en marcha, pero no es suficiente.



Acá seguimos pensando en que somos potencia. El equipo que acaba de jugar en Uruguay podría tener potencial si se trabaja seriamente. De una Sub-17 que también quedó afuera en primera fase de un Mundial, hace 10 años, nacieron los éxitos que, por celos y regionalismo, podrían convertirse en hitos aislados si no se piensa con calma.



El torneo de Ascencio...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc