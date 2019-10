Ojalá, esta vez, sí hablemos de fútbol en el superclásico (opinión)

El fútbol argentino, y buena parte del suramericano, se vuelve a paralizar por un River vs. Boca. Ojalá que esta vez no sea literal, como el año pasado, cuando fue una de las mayores vergüenzas de la historia de la Copa Libertadores.

El ataque al bus de Boca rumbo al Monumental, los gases lacrimógenos que afectaron al equipo visitante, las reuniones que iban y venían en pleno estadio Monumental, con la participación del presidente de la Fifa para abajo; la petición de Boca de ganar en el escritorio y la decisión de jugar el partido definitivo en Madrid fueron momentos bochornosos. Y, lamentablemente, de ese partido se habla más de lo extrafutbolístico que de lo que pasa en la cancha. O recuerden el episodio del gas pimienta en la Bombonera que terminó en la eliminación de Boca hace cuatro años. El clima alrededor no ayuda, de verdad.



A ver si esta vez sí se puede hablar de juego, de las bondades defensivas de Boca bajo el mando de Gustavo Alfaro: su arquero, Esteban Andrada, que estuvo rondando el récord de imbatibilidad del fútbol argentino: llegó a 864 minutos hasta el domingo, cuando Newell’s le marcó gol. En la Copa no le anotan hace cuatro encuentros. Y, aunque a Alfaro le critican algunas decisiones tácticas, Boca tiene el legítimo derecho a considerarse candidato al título.



Y ni hablar de River, único invicto de la Copa desde la fase de grupos, eso sí, con siete empates en diez partidos. Esta versión tal vez no sea tan explosiva como las de los dos títulos anteriores con Marcelo Gallardo, y tal vez le falte un talentoso como Pity Martínez o el propio Juan Fernando Quintero, quien está cerca de que le den el alta médica para volver a jugar tras su lesión de rodilla en marzo, pero ahora ha mostrado ser más práctico, se defiende bien (si a Boca no le han hecho goles, a River solo le marcaron uno en las fases de eliminación directa).



El partido llama la atención, sin duda. Poco se habla de la otra semifinal, Gremio vs. Flamengo. Pero, por favor: hablemos de fútbol. No se tiren la fiesta otra vez.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc