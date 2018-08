Nacional: un fracaso muy costoso

Atlético Nacional es un equipo armado para pelearlo todo y, si se puede, ganarlo todo. Por eso, la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores, a manos de un equipo de media tabla para abajo en Argentina, Atlético Tucumán, que apenas tiene su segunda participación en el torneo, es un golpe al ego del equipo. Y al bolsillo.

La inversión de Nacional este año fue muy grande para volver a ganar la Libertadores, después del fracaso del 2017, en el que ni siquiera le alcanzó para el premio de consolación de la Copa Suramericana, al terminar de último en la fase de grupos.



Según el portal Transfermrkt, pagó 1,6 millones de euros por Diego Braghieri, 1,55 millones por Jeison Lucumí, 1,22 millones por Vladimir Hernández y 1,15 millones por Fernando Monetti. No está determinada la cantidad que invirtió por Helibelton Palacios. Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani y Reinaldo Lenis llegaron a préstamo.



Y ni hablar del costo del cuerpo técnico, encabezado por Jorge Almirón, quien venía con la chapa de haber sido subcampeón de la Libertadores con Lanús.



Tanta plata gastada no se ha visto en resultados. Perdió la Superliga con Millos y la Liga con Tolima. Y lo de la Copa es fácil de explicar: un partido mal planteado en Tucumán, un juego desdibujado por cambios mal hechos en la vuelta, jugadores que no han respondido, un técnico que perdió el rumbo y siempre busca excusas. Fracaso.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc