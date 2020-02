Opinión: ¿Y si Haaland fuera el balón de oro?

¿Atlético de Madrid-Liverpool o Borussia Dortmund-PSG…? Los dos presagiaban partidazo y ambos programados a la misma hora, ¿qué hacer...? En España, el ambiente copero, eufórico que promete el Atlético en su campo cada noche de Champions, la garra y la ilusión devueltas por el Cholo Simeone al alma colchonera; enfrente, el campeón vigente, el mejor equipo del mundo hoy, el Liverpool de Klopp, con su movilidad, su combatividad, sus variantes ofensivas, su invencibilidad. En Alemania, el fútbol atractivo y competitivo del Dortmund, sus jóvenes figuras, Haaland…

En la otra mitad del campo, las estrellas… Neymar, Mbappé, el deseo y la maldición del club franco-catarí en Europa. No se puede estar cambiando de canal a cada instante porque se termina no viendo ninguno de los dos. Había que tirar la moneda. Cayó del lado del segundo.



Bello partido. No uuuuuuuuhhhh, pero sí bonito, intenso, movido, limpio, con apenas un par de entradas fuertes, de incierto resultado hasta el final. Y sin especulaciones. Un choque a este nivel rara vez desencanta. No hay chicanas ni artimañas, fútbol. Y hacia adelante.



Era momento de ver si Neymar, por fin, podía hacerle atravesar al PSG el muro de los octavos de final, algo contra lo que se viene estrellando el equipo de la torre Eiffel desde hace tres años no obstante su astronómico presupuesto y sus figuras. De momento deberá esperar la revancha en París. El Dortmund se impuso 2-1 y, aunque es un resultado muy remontable, ya ganó. Neymar marcó el gol del empate transitorio, pero solo tuvo que empujar un centro de Mbappé. No brilló ni pesó en el juego. Apenas comenzar, Emre Can le dio muy duro para fastidiarlo y, por lo general, los rivales lo consiguen. Ney parece olvidar el juego y se implica con aquel que le ha dado leña. O lo provocan y lo desestabilizan o incita él con algún malabar para humillar y luego lo atienden. La cuestión es que un jugador rebosante de técnica, de magia y posibilidades se empieza a desconcentrar, a diluir, y no logra desequilibrar, que para eso es el segundo contrato más alto del mundo. Para eso pagaron 222 millones por él. Con 28 años, si bien no es un niño, está en edad perfecta para deslumbrar y alcanzar, por fin, el número uno, el Balón de Oro tan deseado por él (y, sobre todo, por la Neymar Sports Marketing Limitada…). Sin embargo, da la sensación de que le empieza a costar el fútbol. Ya no se le advierte la facilidad pasmosa en la gambeta; lo paran más fácil. Aparte, antes era un Neymar de 22 años contra defensas de 28, ahora él tiene 28 y los otros son de 22. Y los 28 de Ney están vividos por 56. Su mente es más proclive al placer que al deber.



Otro nombre que dejó el duelo es Kylian Mbappé. Tampoco fue decisivo. Probó dos veces al arco desde posición franca, dos balazos, y se los paró en buena forma el suizo Burki, un arquero de 7 puntos. Mbappé es un crack, lo escribimos aquí mismo hace tres años, cuando apenas tenía una decena de partidos en Primera. Pero decir que es “el heredero de Pelé” suena un poco exagerado todavía. Tiene una velocidad sensacional, buena técnica (buena, no superlativa), carácter y gol. Pero para ser rey del fútbol hace falta más que velocidad y empuje. Igual, estamos hablando de un crack de 21 años recién estrenados. Tiene una vida para brillar, pero, o deberá salir de la liga francesa o entonces tendrá que cargarse él la responsabilidad de llevar al PSG al trono continental. Un detalle que debe resolver: no confundir carácter con ofuscación.

Estamos hablando de dos candidatos a ser Balón de Oro, Neymar eterno, Mbappé desde el 2018. A los dos les robó la cartera un muchacho de 19 años que está pateando el tablero del fútbol mundial: Erling Haaland. Cuando marcó los 9 tantos a Honduras en el Mundial Sub-20 quedó como una nota curiosa de esas tantas que genera el deporte; casi risueña. “Qué malos serán los hondureños”, pensaron muchos. Ahora es momento de decir “qué bueno es este chico”. Lleva 40 goles en 30 presencias en lo que va de temporada, 28 en el semestre anterior con el Salzburgo y 12 en apenas 8 juegos con el Dortmund. Conste que no son 8 completos, en algunos entró un ratito. En verdad, ha anotado 12 veces en 529 minutos, o sea en 5,87 encuentros. Un promedio bestial. En rigor, por minutos ha jugado 22 partidos e en total, lo que le daría una media de casi 2 goles por juego.



El noruego sometió las dos veces a Keylor Navas, primero tras un rebote, un gol de 9, atropellando y llegando antes que todos para empujar el balón. En el segundo, recibió un pase y, sin dudar un instante, desde el borde del área sacó una bomba de zurda que se clavó en el ángulo superior izquierdo. Un gol batistutesco. Lo notable de este tanque de un metro 94 es su velocidad. En un contraataque frente al PSG corrió 60 metros en 6,64 segundos; el récord mundial de 60 metros planos en atletismo es de 6,34. Muestra una voracidad y un entusiasmo fenomenales, busca el arco siempre y tiene una cualidad extraña en un centrodelantero: baja y ayuda a marcar, roba balones. Hace todo en favor del equipo.



Es un surgimiento casi extraterrenal, una revelación rayana en el asombro, como el fútbol no registraba desde hace tiempo. ¿Y si este es el próximo Balón de Oro…? Se saltaría todos los pasos. Falta la definición de los títulos, desde luego, pero eso no depende de un solo jugador sino de un equipo. Simplemente, preguntamos: hasta hoy, ¿quién ha hecho más para merecerlo…?



Último tango...



