Una docena de candidatos y una Champions muy abierta... (Opinión)

Borussia Dortmund-Barcelona, martes a las 2 de la tarde, será el primer gran plato que servirá la Liga de Campeones de Europa 2019-2020, por lejos convertido en el más apetecido torneo del mundo a nivel de clubes. Nada se le acerca, ni la Liga Europa, que reúne también equipos importantes, pero carece del encanto que sí tiene su hermana mayor.

Comúnmente se dice “comienza la Champions”, en verdad ya empezó el 25 de junio con las fases previas, en las que participa un ejército de pequeños clubes de diminutos países o de torneos menos potentes. Pero es una competición hermosamente democrática en la que intervienen 79 equipos de 54 asociaciones. La 55 es Liechtenstein, que al no tener liga propia no envía representantes, pero sus 7 equipos igual pueden acceder a la Champions a través del campeonato suizo, donde participan.



Esos 79 entusiastas combatientes se van decapitando entre ellos; algunos van pasando una valla tras otra hasta alcanzar la anhelada fase de grupos, que reparte suculentos premios. Incluso a veces logran llegar alto, como sucedió en la edición anterior con el Ajax, que luego de atravesar tres fases previas, trepó hasta las semifinales del torneo y fue eliminado por el Tottenham cuando ya tenía la final en la mano, sólo le faltó apretar el puño.



Ya se disputaron 91 de los 216 partidos que componen la copa. Ahora, una vez hecha la depuración, viene lo mejor: 32 animadores divididos en ocho grupos. Hay 4 de España, Inglaterra, Alemania e Italia, 3 de Francia, 2 de Bélgica y Rusia y uno cada uno de Serbia, Turquía (Galatasaray con Falcao), Ucrania, Croacia, Austria, Portugal, República Checa, Holanda y Grecia.



Siempre hubo, en los últimos años, cinco o seis candidatos de hierro a sentarse en el trono de Europa: Barcelona y Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Chelsea y Manchester United. Y alguno que arrimaba como Liverpool o Atlético de Madrid. Esta vez el cielo está más abierto y aparece una docena de aspirantes. Cualquiera de los grandes que tenga buen plantel y agarre viento a favor, puede llegar a la gloria. Desde luego, el Barsa y el Madrid son referentes ineludibles, se los nombra primero. Son tan fuertes que asumen el favoritismo año tras año. Y los demás sueñan que ellos se caigan para tener chances de coronar. Mucha gente demerita a la liga española: “es una liga de dos”. Entonces Europa también es una liga de dos, porque el desafío de todos los demás es tumbarlos a ellos. Y si Barsa y Madrid no son campeones se lo considera un fracaso. Tan grandes son.



El ostensible dominio español de los últimos años fue quebrado por el Liverpool en la última coronación. A partir de allí pareciera querer abrirse otro panorama. Naturalmente, Barsa, Madrid y Atlético apuntan con todo arriba. Mención especial para el club rojiblanco, al que el Cholo Simeone lo ha transportado al mejor momento de su historia. Tiene un plantel estelar; perdió a Griezmann y a Rodri (gran fichaje del Manchester City), pero sumó a João Felix, la revelación del fútbol portugués que fue el pase más caro del mercado (127,2 millones de euros). Armó un plantel de máximo nivel el cuadro colchonero y va por un solo objetivo: el título.



Juventus dio el campanazo al llevarse al joven holandés De Ligt, pero además mantuvo toda la nómina de la temporada anterior y le sumó a Rabiot, Higuaín, Ramsay. Es una dotación numerosísima y calificada. La Champions es su obsesión y no ha reparado en gastos; se estrena con Sarri como DT. Atlético y Juventus deben liderar su grupo sin problemas y avanzar a octavos.



El Liverpool de Klopp y el Tottenham no necesitan presentación, son los finalistas de la última Orejona. Los Reds mantienen exactamente la misma estructura, los Spurs han hecho incorporaciones luego de haber terminado su estadio. Son altamente competitivos ambos. Tottenham compartirá casillero con el Bayern Munich, que mantuvo su base del 2019-2020, aunque perdió a Matt Hummels y se retiraron Robben y Ribery. Sumó a los franceses Pavard y Lucas Hernández. Por autoexigencia, va por todo, como siempre.



Al Manchester City se le escapó la semifinal anterior por un detalle del VAR, ahora vuelve con todo y, además, reforzado por Rodri, un facsímil de Busquets. Tiene dos cracks por puesto. Y a Guardiola. Mucho candidato. Otro superapuntado es el Paris Saint Germain. Conservó finalmente al tridente Mbappé-Neymar-Cavani, se nutrió de un arquerazo como Keylor Navas, un tremendo goleador -Mauro Icardi- y fichó dos volantes españoles que le agregan fútbol: Ander Herrera y Pablo Sarabia. Magnífica flota y buen DT, Thomas Tuchel.



El Borussia Dortmund recuperó a Matt Hummels (30,5 M€), sumó a Julian Brandt (25 M€), a Nico Schulz (27 M€) y a Thorgan Hazard (25 M€), hermano de Eden. Cuatro elementos que elevan considerablemente su potencial, ya de por sí muy respetable.



Al Ajax le arrancaron a De Jong y a De Ligt, las dos estrellas emergentes de Europa en el curso pasado, pero siguen sus compañeros, continúa el excelente entrenador Erik Ten Hag y repatriaron a Quincy Promes, buenísimo extremo que estaba en el Sevilla. Gran equipo, de nuevo promete triunfos y fútbol exquisito. El que se incorpora al lote de arriba es el Inter de Milán. Por haber llevado a Antonio Conte, técnico ganador y ultraexigente. Además, contrató a Lukaku (65 M€), a Diego Godín, a la joven promesa de Italia, Nicoló Barella y a un magnífico volante del Sassuolo, Stefano Sensi. ¡Atención con el Inter…!



El Barcelona sumó dos figuras de lujo: De Jong y Griezmann, pero arrancará sin Messi, lesionado. Y sin Messi es como una mesa de tres patas. El Barsa tiene el mismo problema que el Madrid: mucho club, muchos jugadores, poco técnico. Ni Valverde ni Zidane convencen. Al primero no se le ve que contagie energía al equipo, al segundo parecen faltarle argumentos tácticos. El Madrid no tiene juego. Para peor, al Barcelona le tocó el grupo de la muerte, con el Inter y el Dortmund. ¡Cuidado Barsa, semáforo amarillo…!



El próximo 30 de mayo en Estambul se verán las caras los dos pretendientes a levantar el trofeo. Deberían salir de estos doce. Y cualquiera puede ser.



Último tango...



JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

En Twitter: @JorgeBarrazaOK