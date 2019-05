Meluk le cuenta... (Millos, el grupo B y la sub-20)

Varios temas. Al grano.



1. Millonarios



Dicen que las cosas se parecen a su dueño, y este Millonarios es una fotocopia de Jorge Luis Pinto, su entrenador. Es impetuoso, valentón, riguroso, adusto, duro y líder. Debía ganarle al Pasto de local para quedar de cara a la final, y lo hizo. La victoria era un imperativo y con el 1-0 firmó su candidatura a la estrella. Tiene ventaja de un partido sobre Pasto (3 puntos), y de partido y medio (4 puntos) sobre América cuando quedan dos. No es poco, pero no lo es todo.

Logró el triunfo en un pulso tenaz en el que impuso su fuerza, su físico, su entrega: fue muy serio, pragmático. Pelotas largas para volarse la doble barda defensiva del rival y duelos con el cuchillo entre los dientes en todo el campo. César Carrillo fue el retrato de la victoria, el mejor del juego: volante de orden, firmeza, que pegó (terminó con amarilla) y fue quien tiró la pelota limpia para el gol vital de Montoya. Se la puso, envuelta en seda y con moño, en la cabeza.



Ahora bien: nadie ha ganado en la víspera y ni Millos es finalista ni Pasto está eliminado. Ahora es cuando Millonarios, como Pinto, debe ser más que riguroso en su estilo y su forma para no ahogarse llegando a la orilla.

2. Grupo B

El que sí se está ahogando en la orilla es, otra vez, el Tolima, que en la Suramericana tuvo el empate a un segundo contra Argentinos, en Buenos Aires, y ayer dejó ir el triunfo por su ineficacia ofensiva en el 1-1 contra Junior, en Ibagué. Cuando debió liquidar, lo que se comieron los tiene con rebote. Sebastián Viera y Marco Pérez fueron las figuras del Junior. ¡Lo que tapó uno y lo que botó el otro! Junior es otra cosa con Comesaña: juega para adelante, aunque dé ventajas atrás. Un equipo alegre.

Y sin saber el resultado del Cali-Nacional (anoche, al cierre de esta columna), el grupo está apretado pero abierto. Ojo: le veo cara al Junior...

3. La sub-20

Eso de que el equipo que tiene la pelota es el que controla el partido fue ayer, como tantas otras veces, una falsedad en la derrota de la Colombia juvenil contra Senegal, en la segunda salida en el Mundial Sub-20. El equipo no es la ‘octava maravilla’ que quisieron pintar con la buena victoria 2-0 sobre Polonia del jueves pasado ni tampoco el peor como juraron antes del Mundial. La derrota se explica en que Colombia tuvo y retuvo la pelota en campo rival, pero nunca controló el partido, que, sin la bola, lo dictó a su antojo Senegal. Amarró el tándem de la derecha (Arroyo-Angulo) y esperó sin pasar angustias con una solución posicional para liquidar en velocidad.



Senegal siempre fue superior a pesar de tener apenas el 39 por ciento de la posesión. Sin la bola generó seis opciones de gol y ganó con suficiencia 2-0 con penaltis indiscutibles. En cambio, Colombia, con el 61 por ciento de la tenencia, solo tuvo un cabezazo, y a la salida de un córner. Entonces, la pregunta de siempre: la pelota, ¿para qué?



La sub-20 volvió a ser un equipo sin genio, sin talento; sin alguien que hiciera una jugada distinta, que se inventara una gambeta, que propusiera una pared, que hiciera un pase de gol...



La esperanza de este equipo, que pagó el tiquete al Mundial juntando monedas, era la llegada del ‘Cucho’ Hernández, la tarjeta de crédito ofensiva. Pero, así es la vida, el Cucho no ha podido y ha sido cambiado en los dos partidos: no ha tenido una sola opción de gol ni una sola jugada de desequilibrio.



Seguramente, Colombia clasificará, pues pasan los cuatro mejores terceros y el próximo rival es Tahití, la tierra polinesia francesa reconocida por sus remeros de kayak, los ukeleles y su comercio de perlas negras. Senegal le ganó 3-0 y Polonia, 5-0. Así las cosas, 1-0 bastará...



