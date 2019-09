Meluk le cuenta... (James y los dinosaurios)

No me canso de repetir este ejemplo que bien puede ser parte de una clase de primer semestre de cualquier facultad de periodismo:



Los viejos astrónomos apuntaron sus telescopios hacia Venus y no pudieron ver nada en la superficie del planeta, pues está cubierto por una densa capa de nubes. Así las cosas, dijeron que a muchas nubes, pues muchas lluvias y, en consecuencia, cientos de pantanos y ríos de una abundante vegetación de helechos inmensos y bosques de altos árboles que serían el alimento para los enormes dinosaurios. No veían nada. ¿Conclusión? ¡Hay dinosaurios!

La realidad, a la que le importa un bledo la opinión de los expertos, era bien distinta: Venus puede ser el lugar más parecido al infierno, con espesas nubes de permanentes lluvias de ácido sulfúrico y con una temperatura de 600 grados centígrados.



El ejemplo lo traigo a cuento por las opiniones de reconocidos personajes del país futbolístico que apuntaron sus telescopios expertos para analizar la estrella más brillante de nuestro fútbol: James Rodríguez, por su nueva lesión en el sóleo.



El primero fue el médico Héctor Fabio Cruz, que, sin pelos en la lengua, le dijo a Fútbolred: “Ese muchacho está mal de la cabeza, desenfocado. En vez de estar trabajando para la temporada se fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo. Un jugador que se gana 7,5 millones de euros al año no puede pasar por alto su preparación (...). El fútbol es un tren bala que va a 350 kilómetros por hora: si se baja en una estación, no lo vuelve a alcanzar jamás. Arreglarme la ceja, el pelo, salir en la revista, la novia nueva… Eso es bajarse del vagón”.

Luego, el exartillero Iván René Valenciano, el segundo máximo goleador de todos los tiempos de la Liga local, como panelista del programa radial VBar, de Caracol, dijo: “Comparto lo que el médico Cruz dice: James está mal de la cabeza, totalmente. En el fútbol uno tiene que ser un profesional y un atleta completo desde todo punto de vista. Es tu profesión y yo sé que cuando tú alcanzas un nivel económico en el que estás más allá del bien que del mal te preocupas menos por tu parte física y futbolística, y más por cómo te ves; cómo andas; cómo paseas, quiénes son mis amigos y quién es mi novia hoy”.



Cruz y Valenciano rayaron en el irrespeto con sus opiniones sin citar una solo fuente verificable o válida.

James Rodríguez es uno de los jugadores lesionados. Foto: EFE

La voz de la prudencia –¡y la sensatez!– la trajo otro médico, el doctor Carlos Alberto Osorio: “No se puede ser tan agresivo con puras suposiciones”. Para completar, salió al paso de otras afirmaciones de médicos en Colombia que aseguran que “a James hay que operarlo”, sin saber nada del paciente. “Tampoco se pude hablar de operar sin saber nada de ningún estudio, sin saber de las resonancias, ecografías... Hay que hacerle todos los estudios posibles, hasta una biopsia, incluso, para poder determinar eso”, dijo.

Desde Madrid, Joaquín Juan Sandá, fisioterapeuta personal de James y del basquetbolista Pau Gasol, entre otros, le dijo a Gol Caracol: “Tocaron su parte profesional y personal. A uno le da rabia las injusticias y más las mentiras. Las personas que trabajan diariamente con él pueden dar fe de lo que digo y de lo profesional que es. Es bueno que la gente sepa de vez en cuando cómo es él realmente. Lo que más le duele es que cuestionen su parte profesional. Todas las personas que estamos al lado de él, trabajando día a día, podemos dar fe de esto”.



El presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia, Hárold Arévalo, expidió un comunicado en el que su agremiación expresa su desacuerdo con las afirmaciones de Cruz porque “carecen completamente de contenido académico y científico relativo a una lesión específica”.



En la densa capa de nubes de novelones en chiringuitos y revistas del corazón, de opiniones de cualquiera en las redes y de afirmaciones sin fuentes, de ser expertos en “es mi opinión y ya” hay océanos de ligerezas y altos bosques de juicios facilistas. Sin ver nada, a James lo mordieron los dinosaurios...



