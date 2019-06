Meluk le cuenta... (El ritmo de competencia y sus mitos)

Hay un lugar común que se repite con insistencia: varias de la estrellas de la Selección Colombia “llegan sin ritmo” a la Copa América. Que Ospina tapó poquito, que Cuadrado apenas se recuperó de una lesión, que James, Mina y Cristian Zapata vienen sin jugar...



Además, del mismo modo, pero en sentido contrario, también se habla de la sobrecarga de partidos, del exceso de minutos por lo congestionado del calendario anual de juegos.

Desde que tengo memoria he oído que los futbolistas deben tener “ritmo de competencia” para lograr su mejor producción. ¿Cuál es ese ritmo de competencia sin que sea ni muy muy ni tan tan? ¿Cómo se define eso? ¿Cuántos partidos o minutos deben tener antes de un torneo en un mes, un bimestre, un trimestre o un semestre?



Kane, Winks y Firmino llevaban al menos un mes sin jugar y fueron titulares en la final de la Champions, el considerado por muchos el más alto nivel del fútbol actual. ¿Y, entonces, el famoso ritmo de competencia, qué? Ni Klopp ni Pochettino, sus técnicos, son tontos: los pusieron.

El año pasado, antes del Mundial de Rusia, hicimos un artículo sobre esto porque, como ahora, había incertidumbre ya que varios de los futbolistas colombianos no tuvieron continuidad en sus clubes o recién llegaban de lesiones. Hablamos con Jorge Luis Pinto, el hoy DT de Millos, y con Diego Barragán, también experimentado preparador físico y técnico, y ambos aseguraron que no hay ni cifra ni regla para medir eso.



Pinto insistió, simplemente, en que “en el último trimestre deben tener continuidad porque en ese período los jugadores ganan o pierden la forma”. En cambio, Barragán aseguró: “Lo fundamental es el mes anterior, pero todos los organismos son diferentes: algunos necesitan 30 partidos y otros, apenas 15. No hay nada exacto”.

​

Así, entonces, uno lee que James tiene hoy 1.657 minutos jugados; que Falcao, 2.994; que Mina, 1.062; que Ospina, 2.097; que Stefan Medina, 3.300; como lo publicamos el viernes pasado, y... ¿Eso qué? ¿Es mucho o es poco? ¿Están bien o mal, sobrecargados o sin ritmo?



A Zinedine Zidane la prensa española le elogió “la gestión de la plantilla” que logró el tricampeonato consecutivo de la Champions porque 20 de sus jugadores tenían al menos 1.000 minutos de juego: los titulares, de 2.500 a 1.600, entre 23 y 30 juegos; los primeros suplentes, entre 1.500 y 1.300 y los segundos suplentes, entre 1.100 y 990.

“Todo depende de cada cuerpo técnico y del seguimiento que les hacen a los jugadores durante la temporada, para determinar si necesitan más partidos o más descanso. Todo es muy individualizado. No se puede hablar de aproximados, sino de evaluaciones individuales”, nos dijo Luis Fernando Suárez, otro mundialista, como Pinto y Barragán.



Quizás el famoso ritmo de competencia y sus mitos se desplomen con las palabras que dijo José Pékerman cuando le preguntaron por eso en su reciente época de la Selección: “Para mí, lo importante es que los jugadores estén sanos y bien físicamente. La condición futbolística de ellos ya la conocemos”.



Y esa fue la misma teoría de Klopp y Pochettino.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@