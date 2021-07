A los cracs hay que tenerlos siempre (Meluk le cuenta)

Luis Díaz le hace un gol escalofriante de chilena y Colombia estuvo a muy poco de igualar o vencer a Brasil. Luis Díaz, con una carrera valiente en la que soporta el peso de la marca, casi sin ángulo de tiro y cayéndose, empata el juego contra Argentina, la finalmente campeona de la Copa América. Finalmente, Luis Díaz, con una galopada de purasangre y un bombazo de humo subió a Colombia al podio del torneo al vencer a Perú.

El peso de Luis Díaz en la Selección Colombia demuestra, una vez más y de manera evidente, que en el fútbol, como en cualquier deporte o actividad, las individualidades, los cracs, son determinantes y necesarios. Fundamentales.



Él, que llegó como actor de reparto en la lista de los suplentes, se convirtió en el protagonista principal de la Selección y del tercer puesto, en la estrella que caminó por la alfombra roja de la Copa con los mismos goles de Messi en el tope de la tabla de artilleros y al lado de Neymar.

Luis Díaz y su festejo tras el 3-2 a Perú. Foto: Joedson Alves. Efe

“Es inaudito que se dependa de los jugadores, de las individualidades”, “nunca será más importante la individualidad que el colectivo”, “Colombia no hace goles porque el fútbol es colectivo y se soporta en estructuras de funcionamiento de ataque”, alegan y gritan varios ‘intelectuales’ del juego quizás para atacar a los ausentes, especialmente a James Rodríguez, y para congraciarse con el técnico: ambas cosas tan, pero tan colombianas.



Así, Díaz se convirtió en el tapabocas más grande de esta Copa América en los tiempos del covid-19.



Las individualidades han marcado las gestas más grandes de la historia del fútbol: el gran Real Madrid del mito no hubiera sido nada sin Di Stéfano, la única Hungría de siempre lo fue por Puskas, uno dice Brasil y dice Pelé, la Holanda que revolucionó en fútbol tiene el sello de Cruyff, Argentina ganó sus títulos mundiales dictada por Kempes y Maradona. Hasta la Italia de roca de 1982, el relojito táctico de marca, era la Italia de Rossi, y ni hablar, pues, del Barcelona de Messi. Sí, de Messi, como esta Argentina que ganó la Copa América. La Colombia más grande de todos los tiempos, la de Brasil 2014, lo fue por James.



Y así, todos los grandes equipos de la historia (¡y de los potreros, claro!) se definen por un genio, por un crac. Obvio: ninguno de ellos jugó ni juega solo, pero la individualidad es el peso real del desequilibrio en el fútbol. El valor de la individualidad, del crac, supera rivales y soporta títulos y podios. De no ser así, Bielsa o Mourinho serían campeones siempre.



Es tan obvio que parece tonto recalcarlo: en un equipo de fútbol lo primordial, lo clave y lo diferencial son los buenos futbolistas. Las tácticas y estrategias grupales hacen importantes a jugadores físicos, luchadores, con oficio, pero que no son talentosos. Las tácticas y estrategias colectivas se inventaron precisamente para suplir a los cracs que no se tienen y para detener a los del rival.



Y, como diría Perogrullo, pues cuantos más cracs se tenga, mejor: se lee muy bien un mediocampo con Cuadrado, James y Díaz...



Esta Selección Colombia termina con un balance bueno y un tercer lugar alentador en la Copa América por una individualidad genial y goleadora de Luis Díaz. A los cracs hay que tenerlos siempre.

Gabriel Meluk

Editor de Deportes

