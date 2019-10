Meluk le cuenta... (No aclaren porque oscurece)

Insólito: la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado para desmentir a su propio presidente, Ramón Jesurún, que a su vez había desmentido al técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz. Como Jesurún dictó el comunicado entonces él mismo se desmintió de lo que ya había dicho. Repito, cosa extravagante e innecesaria.

Todo el periodismo de España y Colombia, todos, pero todos sabíamos que James Rodríguez había convenido con Queiroz no estar en la pasada convocatoria de la Selección para quedarse en el Real Madrid.

Sin embargo, Queiroz, aseguró en defensa de su máxima autoridad que no acordó nada y que él, en su absoluta y natural potestad, decidió que James no estuviera esta vez en la Selección. Incluso, cuando mintió le espetó en la cara a la prensa, en el filo de la burla y la ofensa, que debía “independizarse de España” y que llorar a James era llorar a Valderrama.



Pero Jesurún, en un acto de sinceridad, de manera sorpresiva y hasta ingenua, de buena fe y sin misterios, contó lo que todos sabíamos: que Queiroz no dijo la verdad y que sí existió el acuerdo. Se le salió en Antena 2.



Ante la obvia repercusión de sus palabras por la mentira innecesaria que tiró el DT, emitió el famoso comunicado que, palabras más, palabras menos, afirmó que donde dijo digo, dijo Diego.

Las declaraciones de ambos fueron suficientemente claras. Nadie se las inventó. Solitos, con sus decires y sus secretismos sin razón, crearon una tormenta de la nada. Solitos armaron un lío que no había. Es tan inaudito todo el episodio que ayer el segundo vicepresidente de la Federación, el influyente y poderoso Álvaro González Alzate, soltó su legua paisa manizaleña sin pena en Caracol Radio: “Me extrañé cuando Queiroz dijo que no tenía ningún acuerdo con James y luego veo que Ramón Jesurún sale a decir que sí lo había. Veo una contradicción entre dos personas que deberían estar hablando el mismo idioma. Si vamos a decir mentiras, por lo menos que todos las creamos y seamos mitómanos y creamos que las mentiras que estamos diciendo son la realidad”.



¡Vayan viendo! Que conste que no lo está diciendo nadie “inmerso en un mundo impune por la especulación, la mentira y la hipocresía (...) intentando dividir y crear daños en la armonía, cohesión y confianza entre jugadores, director técnico y presidente de la Federación”, como dictó Jesurún en su autodesminetido.



Lo más pasmoso de todo este episodio es que el fake news de Queiroz era innecesario: la opinión veía con buenos ojos que James no estuviera ahora en la Selección por darle prioridad a su interés de ser titular del Real Madrid. No había pecado.

Las abuelas, sabias, tienen razón cuando dicen que primero cae un mentiroso que un cojo. Y, también, cuando repiten: “mejor no aclaren, porque oscurece”.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

​Editor de Deportes

​En Twitter: @MelukLeCuenta