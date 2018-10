Meluk le cuenta… (Calentura)

Sacaron a Pékerman y la vida siguió. Como se dijo, la Selección Colombia está por encima de todos y de todo. Siempre ha sido así y así lo será.

Pasaron los cuatro partidos amistosos posmundial de Rusia (por ahora no hay más y por lo dicho de manera oficial en noviembre no se jugará ni tute) y aún no hay técnico y no hay afán por nombrar uno. Así somos.



En estos cuatro amistosos Colombia le ganó a la Venezuela colera histórica de Suramérica, a la sub-23 de Estados Unidos y, anoche, a la Costa Rica renovada (3-1). Además empató con la Argentina caótica y sin DT firme. ¡Todos, resultados normales, previsibles, lógicos!



¡Nada de esto es fenomenal!

Hay que tener al menos un centímetro de prudencia y sensatez: ni Arturo Reyes (el seleccionador de la Sub- 20 que fue encargado) debe ser ya el técnico de la Selección, ni Juan Fernando Quintero es el solista que nos va a sacar campeones de la próxima Copa América, ni tenemos –ni teníamos– un equipo para golear a Inglaterra, ni el ‘Cucho’ Hernández es el neo Cristiano Ronaldo por más que le haya hecho dos goles a Costa Rica.



¡Basta de carretas malintencionadas y de gritos eufóricos calenturientos!

Reyes cumplió con la ‘palomita’: llamó al equipo de verdad, no se puso a dárselas de genio, alineó un grupo fuerte experimentado y serio para evitarse un papelón.



Reyes es un tipo inteligente y prudente: estaba en juego el nombre de la Selección... ¡Y estaba en juego su propio nombre! Y lo salvó. Bien por él. No se podía hacer el oso.

Basta con recordar que Reyes entrenó a Patriotas y no ganó un solo partido en la Primera A... ¡Hace 5 años! Por eso asegurar que debe ser el técnico en propiedad de la Selección es creer que Robin es Batman... Corrijo: ¡Es creer que Alfred, el mayordomo, es Batman!



Aplaudo que Ramón Jesurún, el presidente de la Federación de Fútbol, lo haya descartado en sus declaraciones públicas y haya resaltado la seriedad y el profesionalismo del plantel de jugadores.



Se recomprobó, sin ser necesario, que el fútbol es de los futbolistas y no de los entrenadores: James fue el mejor del equipo contra Costa Rica como lo fue contra EE. UU. ¡Y no jugó el Mundial! Cuando pudo, fue el mejor el apoteósico 3-0 contra Polonia en Rusia.



Mesura: ‘Cucho’ Hernández promete ser un crac de leyenda, pero, hasta ahí. Miren: todo el país pedía a Juan Fernando Quintero como titular por su buen pie y su profundidad de pase. Fue inicialista anoche contra Costa Rica, ¿y...? No fue determinante, ni el eje del juego del equipo. (¡Ptss! ¡Ptss! El eje fue James, otra vez, como siempre).



Todo lo que pasó es lógico y normal. No se engañen, no se dejen llevar por el delirio de la fiebre. Hay mucha calentura.



Meluk le cuenta…

​

GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: MelukLeCuenta