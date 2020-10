Puntazo a la chilena (Meluk le cuenta, opinión)

Un gol más a la leyenda. Un gol más para elevarlo en el cielo de los ídolos. Falcao, que salió del banco en el remate del segundo tiempo, apuntó un gol más en su larga lista de estallidos como el artillero histórico más letal en la historia de Colombia. En el suspiro final del durísimo partido de este martes en Santiago contra Chile, Falcao, sí, el Tigre de siempre, nuestro rey del gol, metió el zarpazo en ráfaga, para el 2-2.

Colombia salvó así con su fiera del gol un puntazo importantísimo en el arranque de la eliminatoria suramericana del Mundial de Catar 2022 en la casa de un rival directo. Falcao, el héroe, otra vez fue el paladín de la Selección.



Ese fue el retrato final de un partido que Colombia terminó festejando al estilo chileno: a pura fuerza, a puras ganas, a pura valentía, a pura testosterona.

Los primeros 38 minutos fueron buenos para Colombia. Controlaba y ganaba 0-1, a pesar de que Mojica hacía agua en el control de Isla y Vargas, que le hacían el ‘1-2’, sin tener mayor respaldo de Murillo. Controlaba Colombia, decía, con el marcador a su favor, gracias a un gol cocinado en la olla a presión: en la salida chilena, Medina robó la pelota y centró, Zapata distrajo y se llevó la marca, y Lerma, solito en el segundo palo, cabeceó para abrir la cuenta.



Chile superado y sin talento, apeló al liderazgo de fuerza y pulmones de Vidal, que se trenzó en un duelo de patadas, roces, empujones e insultos con Lerma. Y así se calentó el partido. A pura espada, el rey Arturo Vidal logró el milagro. De la nada provocó un penalti que él mismo hizo 1-1 por una patada que le dio Lerma en un rechazo equivocado (el VAR sí lo vio e hizo justicia) en el minuto 38, y en un parpadeo, tres minutos después, Chile volteó el partido. Isla le volvió a ganar a Mojica (no lo agarró nunca), centró, Vidal peló bola, Cuadrado se enredó por no reventarla y Sánchez hizo el 2-1 de Chile, que ganaba sin mostrar mayor cosa. Colombia era más, pero la fuerza de Vidal se imponía.



Cuadrado, que fue retrasado del mediocampo a la lateral derecha por lesión de Medina, tuvo un partido muy discreto. Y James se salvó de ser expulsado por ponerle los taches en el tobillo a Alexis Sánchez en una falta, imprudente, que daba para roja.

En el segundo tiempo, Chile decidió esperar y hacerse fuerte en defensa con la idea de contragolpear. Y Colombia se quedaba con la pelota, pero sin talento, sin creación, sin manera de romper el muro de contención rival. James no pesó, Morelos reemplazó a Muriel y fue alegre, pero sin penetración. Mojica intentaba centros...



Entró Falcao por Barrios, el volante cabeza de área, en un cambio superofensivo: Lerma (el mejor del partido) y Alzate (que entró por el lesionado Medina) soportaban la marca. James, delante de ellos, intentaba dictar el juego por el empate sin claridad y en busca de los de arriba: Zapata, Falcao y Morelos, que fue extremo izquierdo.



Hasta que Falcao, el ídolo de siempre, el goleador de todos los tiempos (¡amén, hermano Tigre!), logró el 2-2: James a Mojica, taconazo de vuelta para James, que centró. Rebote fuera de las 18 que Lerma pateó con furia. Nuevo rebote en el corazón del área. Morelos no pudo rematar y se quitó para que Mojica pateara y... Falcao punteó el 2-2.



Un empate a pura fuerza, a puras ganas, a pura valentía, a pura testosterona. Al más puro estilo chileno...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

