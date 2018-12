La maquinaria del Real Madrid puso a Modric… (Opinión)

Ahora, para ganar el Balón de Oro, además de los méritos en la cancha, se necesitan de las ‘maquinarias’ para que x o y candidato lo gane. Cuando se habla de que hoy Luka Modric se llevará el premio al mejor jugador de la temporada (ya ganó los de la Uefa y la Fifa) debido a la campaña mediática que ha hecho el Real Madrid, pareciera como cuando en Colombia se dice que gana el candidato o el ‘zar’ de la familia tradicional política de turno que no cede el poder.

Claramente, el volante croata fue uno de los principales jugadores de la temporada: ganó la tercera Champions League consecutiva con el Real Madrid y fue pieza vital del subcampeonato de Croacia en el Mundial de Rusia 2018. Pero, entonces, si vamos a hablar de títulos, ¿por qué no lo puede ganar Raphaël Varane, defensa del Real Madrid, que además fue campeón del mundo con Francia?



Invalidado el argumento de que Modric ganará el Balón de Oro por sus títulos, viene el del rendimiento. Durante la temporada 2017-2018, ‘Lukita’ metió cuatro goles: uno en la Liga de España, otro en la Liga de Campeones y dos en el Mundial. Si lo comparamos con el otro favorito a ser el mejor de la sesión, Cristiano Ronaldo, pues las cifras lloran: el portugués hizo 48 goles en 48 partidos y ganó los mismos títulos que el croata.



Bueno, entonces Modric no gana ni por títulos ni por rendimiento, lo hace por la ‘estética’ de su fútbol. En esa categoría, no hay que decirse ninguna mentira, el ganador del Balón de Oro debió ser Lionel Messi desde el día que debutó. Pero también se podría incluir a Kylian Mbappé, el chico maravilla francés que deslumbró en Rusia 2018 y fue campeón. Aunque está nominado, no ganará ni se irá con las manos vacías, le darán el premio al mejor jugador sub-21.



¿Por qué entonces gana Modric? Sí, la maquinaria del Real Madrid. Desde que se fue Cristiano Ronaldo y el club merengue no contrató ningún jugador galáctico, en la directiva merengue se apeló al buen mundial del croata para venderlo hasta más no poder y hoy verlo con el Balón de Oro para seguir imponiendo el nombre del club en Europa. Sin embargo, como dijo el agente de ‘CR7’, Jorge Mendes, tras el premio The Best, “es ridículo”.



No hay duda de que Modric fue uno de los mejores jugadores de la temporada, fue pieza vital del triunfo del Real Madrid contra Liverpool en la Champions, y las imágenes de los extratiempos en el Mundial de Rusia del volante corriendo, metiendo y jugando igual que desde el minuto uno quedará en la memoria de todos. Pero ese triunfo emocional no puede suponer ser el mejor.



Además, el premio, durante los últimos diez años, nos ha mostrado que son los títulos y los goles los que valen para ganarlo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han dominado el mundo del fútbol en esta década porque demostraron ser determinantes en las victorias de sus equipos. Y hoy no han dejado de serlo, a pesar de que en las portadas aparezca Modric.



Y esta modificación no supone el inicio de un cambio de generación, pues el croata ya tiene 33 años, los mismos de Cristiano y dos más que Messi. Mbappé era el candidato ideal para dar ese golpe, o incluso el mismo Antoine Griezmann, campeón de Rusia 2018 y de la Liga de Europa, y que fue trascendental para el Atlético de Madrid. La maquinaria del Real Madrid puso a Modric, y él es el elegido.



Así es el fútbol…



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev