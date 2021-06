Chile vs. Paraguay: amago de pelea en la entrada al camerino

Paraguay se clasificó este jueves a cuartos de final de la Copa América-2021 al vencer 2-0 a un extenuado Chile, en partido de la cuarta y penúltima fecha del grupo A jugado en Brasilia.

Braian Samudio anotó el primer gol de un cabezazo a los 33 minutos, y Miguel Almirón aumentó de penal a los 58, para darle la ventaja definitiva a la Albirroja, que llegó a seis puntos y quedó en segundo lugar a una unidad del líder Argentina.



Los jugadores de ambos equipos tuvieron altercados durante el encuentro, pero fue muy evidente que los llevaron al camerino, pues en la transmisión de televisión se ve claramente que casi se van a las manos.



Al término del primer tiempo, se observa que varios jugadores se carean en las escaleras a la entrada del camerino, hasta miembros de los cuerpos técnicos se ve que alegan entre ellos.



No se alcanza a percibir bien quiénes son los que se enfrentan, pero el tema no pasó a mayores, o al menos no se conoció nada sobre el particular.



Tampoco el juez, el colombiano, Wílmar Roldán, tomó cartas en el asunto, pero sí se esperaban reacciones para el segundo tiempo, pero eso no pasó.



