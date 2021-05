Jugador de la Premier League atacó a hincha por burlarse del descenso

Sheffield United fue el primer equipo, matemáticamente, en descender de la Premier League en esta temporada. Apenas ha conseguido 17 puntos. Faltando tres fechas para terminar el campeonato, está a 20 del último puesto para salvarse, que hoy ocupa el Brighton.

Un jugador de ese club, Oliver McBurnie, fue detenido el lunes pasado luego de que se hiciera viral un video en el que se ve al futbolista golpeando a un hombre que lo grababa con su teléfono celular, en una calle de Knaresborough, North Yorkshire. Los hechos ocurrieron el sábado.



(Lea también: Tolima sigue sin ganar, empató con Talleres y quedó al límite)



La víctima asegura que vio a McBurnie discutiendo con una mujer y le pidió que se calmara, que eso no podía ser peor que irse al descenso.



Según el diario The Sun, el agredido se llama Elliott Wright, de 21 años, quien trabaja como corredor de seguros y es hincha del Leeds United.

“Parecía estar bien al principio. Él nos dijo que guardáramos el teléfono. Luego me golpeó. Me pegó un par de veces y uno de mis compañeros lo arrastró lejos de mí”, relató la víctima.



El jugador permanece bajo custodia y la Policía busca testigos para tratar de aclarar lo sucedido.



(Además: ¡Por el triunfo! Gaviria, un año y 11 meses sin ganar en el Giro)



No es la primera vez que McBurnie se ve involucrado en problemas. En el 2020, cuando jugaba en el Swansea, recibió un llamado de atención de la federación inglesa por haberse ubicado en la tribuna con hinchas de su club, en el clásico contra el Cardiff, y hacer gestos obscenos. También fue multado en otra ocasión con 30 mil libras por conducir en estado de embriaguez.



DEPORTES

