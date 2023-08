"Fue el mejor y el peor día de mi vida", reconoce Olga Carmona en un mensaje publicado en sus redes sociales este lunes tras marcar el gol de la victoria de la selección española en la final del Mundial ante Inglaterra y conocer después que su padre había fallecido.



"No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño", añade la futbolista española que juega en el Real Madrid y que fue clave también en la semifinal al lograr el tanto del triunfo ante Suecia en los últimos compases del choque.



A su padre, fallecido aparentemente un día antes de la final, le dice: "Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá".



Y con ese panorama de fondo, se conoció en las últimas horas el video que sintetiza su tragedia personal: el dramático abrazo con su madre y su hermano, quienes sabían del fallecimiento del padre de la jugadora y prefirieron callar para no afectarla emocionalmente.



El abrazo de la tragedia de Olga Carmona

Olga Carmona, de España. Foto: EFE

Este domingo, Olga Carmona publicó, tras conocer la noticia de la muerte de su padre, un sentido mensaje: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".



Y antes de eso se había fundido en un dramático abrazo con su madre y uno de sus hermanos en pleno estadio de Sidney, tras anotar el gol del triunfo de España contra Inglaterra.



En el video se percibe la carga emocional de la madre, quien en el fondo guardaba la información del fallecimiento del padre de la jugadora para no alterar sus emociones en pleno desenlace del campeonato.



"Es un abrazo generoso que resume el amor de madre", "Es increíble como a pesar de todo tratan de mantener la compostura" y "Tu padre te ha acompañado, Olga" son algunos de los mensajes de los internautas.

Olga Carmona llegará esta noche con la selección a Madrid, donde se ha organizado una fiesta para celebrar el primer título mundial de la selección femenina.

