El padre de Olga Carmona, jugadora de la selección española de fútbol y autora del gol con el que España ganó 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial, falleció, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de un comunicado oficial.



"La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga

Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos Olga, eres historia del fútbol español", afirmó la entidad presidida por Luis Rubiales.



Y, por información de prensa española, se han conocido más detalles de la difícil situación que vive Carmona.



Los detalles de la tragedia del Mundial femenino

Olga Carmona, de España. Foto: EFE

Desde su puesto de lateral izquierda, Olga Carmona no parecía la candidata más probable para anotar el gol que le daría a España el título en el Mundial femenino. Pero no solo logró esa anotación, sino que pocos días antes marcó el gol que permitió a España vencer a Suecia (2-1) en la semifinal del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



"Por el modelo de juego de España me sumo mucho al ataque. Siempre intento chutar e intento marcar. Soy una extremo convertida en lateral y algo me quedó de eso", declaró Carmona este domingo, eufórica por la conquista del título con una victoria 1-0 contra Inglaterra. Previamente le había dedicado su gol a la madre fallecida de su mejor amiga.



Su desempeño en la final le mereció ser declarada la mejor jugadora del partido. Pero antes, un día antes, según 'El Español', su padre falleció.



Conforme reporta 'El País', el papá de la estrella del título de España ya venía enfermo.



'El Español' dice que el progenitor murió un día antes del juego trascendental.



"La madre y los hermanos de Olga Carmona volaban a Australia cuando supieron de la muerte del padre, que llevaba un año enfermo. Habían viajado para estar junto a ella en un momento tan especial a la par que delicado, aunque eso en el momento de despegar no lo sabían", informa 'El Español'.



Conforme publica este último medio, la familia habría decidido no decirle nada para no afectarla emocionalmente.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

En los dos últimos encuentros del torneo, la jugadora andaluza del Real Madrid no solo marcó goles decisivos sino que portó el brazalete de capitana, lo que revela la confianza que le tiene el técnico Jorge Vilda a la jugadora de apenas 23 años.



No fue titular en los siete partidos que disputó España en el Mundial, pero cuando estuvo en el campo se destacó por su velocidad y su vocación ofensiva. Como muchas otras futbolistas, Olga comenzó practicando el deporte con equipos de chicos, antes de acceder a las divisiones menores del Sevilla Fútbol Club. Con el equipo sevillano debutó en segunda división y logró el ascenso a la primera división. Hoy es campeona del mundo.

*Con EFE y AFP