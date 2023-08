Ocho horas después de la celebración del título, la Federación Española de Fútbol informó que el padre de Olga Carmona, jugadora que anotó el único gol de la final, había fallecido.



La jugadora recibió la información tras el festejo de la Copa. Según versiones de prensa, el padre venía enfermo desde hace un año. El diario 'El Español' aseguró que la muerte del padre de Carmona se dio un día antes de la final, pero la familia de la jugadora, que se enteró viajando a Australia, decidió no decirle para no afectarla emocionalmente.



Y ahora, la propia Carmona decidió pronunciarse por lo ocurrido con un conmovedor mensaje.



El conmovedor mensaje de Olga Carmona

Olga Carmona, de España. Foto: EFE

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá" (Sic), anotó la joven jugadora, capitana en las últimas fechas, a través de su cuenta de Twitter.



Una imagen suya, en la que se le ve besando la medalla de oro, cerró la emotiva publicación.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

