‘Hay ofertas con números importantes’: Agente de Juanfer Quintero

El hombre del momento se llama Juan Fernando Quintero. Después de su sorprendente actuación en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors y que ayudó a que el equipo millonario se hiciera con el preciado trofeo, se empezó a especular obre cual será el futuro del volante colombiano, por quien según aseguró su agente, Rodrigo Riep, hay 'propuestas importantes del fútbol chino'.

En entrevista con 'TyC Sports', Riep confirmó que uno de los destinos de Quintero podría ser la Superliga China. "Sí, de China llegó una propuesta. Son números complicados. No quiero hablar de cifras pero son números importantes".



Así mismo, el agente argentino sostuvo que tendrán que analizar a fondo las ofertas, tanto con el jugador, como con River Plate, puesto que según Riep, el club bonaerense ya tiene todo arreglado para hacerse con el pase del antioqueño. "Quintero tiene todo arreglado con River, tenemos contrato. Ya hicieron el pedido formal a Porto y un mes atrás acordaron la forma de pago".



Finalmente, apuntó la importancia de la parte económica, pero aun así no se puede dejar a un lado el factor deportivo. "A veces es muy difícil tomar una decisión así. Es difícil decirle que no a un equipo que te paga tres o cuatro veces más de lo que ganas normalmente".