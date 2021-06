Así quedaron los cruces de octavos en la Eurocopa

Inglaterra contra Alemania y Bélgica frente a Portugal son los enfrentamientos estelares de la ronda de octavos de final de la Eurocopa-2020, que este miércoles conoció a las últimas selecciones en acceder a la fase de eliminatorias.

La última fecha de la llave E se había dilucidado horas antes. Francia, Alemania y Portugal, por ese orden, fueron las selecciones clasificadas del grupo F, mientras que Suecia y España pasaron en el E.

Partidos de octavos

26 junio

En Ámsterdam: Gales vs. Dinamarca

En Londres: Italia vs. Austria



27 junio

En Budapest: Holanda vs. República Checa

En Sevilla: Bélgica vs. Portugal



28 junio

En Copenhague: Croacia vs. España

En Bucarest: Francia vs. Suiza



29 junio

En Londres: Inglaterra vs. Alemania

En Glasgow: Suecia vs. Ucrania



