Con el uruguayo Nacional, Olimpia y Sao Paulo, múltiples campeones continentales, con ventaja de dos goles en sus respectivas series de octavos de final, la Copa Sudamericana 2022 define sus clasificados a cuartos, con los brasileños buscando copar la parada.

Los octavos de final en televisión

Melgar de Arequipa celebra su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Diego Ramos. AFP

Martes 5 de julio

ESPN2

5:15 P.M. Copa Sudamericana, Unión de Santa Fe vs. Nacional.

7:30 P.M. Internacional de Porto Alegre vs. Colo Colo.

Miércoles 6 de julio

DIRECTV SPORTS (610- 619)

​5:15 P.M. Copa Sudamericana, Ceará vs. The Strongest.

7:30 P.M. Santos vs. Deportivo Tachira.

7:30 P.M. Melgar vs. Deportivo Cali.

Jueves 7 de julio

DIRECTV SPORTS (610- 619)

​5:15 P.M. Copa Sudamericana, Lanús vs. Independiente del Valle.

7:30 P.M. San Pablo vs. U. Católica.

7:30 P.M. Goianense vs. Olimpia.

