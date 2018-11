Nuevos detalles de la muerte del futbolista Daniel Correa Freitas

El caso del centrocampista brasileño Daniel Correa Freitas, propiedad del Sao Paulo, ha estremecido a latinoamérica. Esta fin de semana se han conocido nuevos detalles de su muerte. Medios brasileños han publicado videos del confeso asesino, además de publicar varios pantallazos de conversaciones del jugador, previas a su deceso.

Los pantallazos del jugador

Según los pantallazos divulgados el futbolista se encontraba en la fiesta de la hija del asesino, en ellos el jugador aseguraba: ''Voy a comerme a la madre de la cumpleañera y el padre está aquí", fue uno de los mensajes hallados.

Pantallazos de la conversación de Daniel Correa. Foto: Archivo particular Pantallazos de la conversación de Daniel Correa. Foto: Archivo particular

El centrocampista se habría tomado varias fotos con la esposa del confeso asesino mientras dormía y se las envió a un amigo vía Whatsapp.

El confeso asesino

Por otra parte el confeso asesino fue capturado por la policia, esto aseguró: ''Eso hubiese hecho cualquier hombre. En ese momento no era mi esposa, eran todas las mujeres de Brasil".

Tres detenidos por la tortura y el asesinato de un jugador del Sao Paulo

Las autoridades buscan además a otros tres sospechosos por su supuesta participación en el asesinato del jugador, según informó el comisario Amadeu Trevisan, encargo del caso, en una rueda de prensa.



De acuerdo con las investigaciones, el futbolista, de 24 años, "habría sido sorprendido en la cama" con la mujer de Brittes, principal sospechoso, motivo por el cual "recibió una paliza", para posteriormente ser trasladado en el maletero de un coche a un local cercano donde fue cometido el crimen.



"Con certeza (fue torturado) porque recibió una paliza dentro de la casa y después tuvo el cuello cortado y los órganos genitales extirpados", afirmó Trevisan, encargado del caso, en una rueda de prensa.



Correa, que jugaba en calidad de cedido en el club Sao Bento, de la segunda división brasileña, llegó el viernes de la semana pasada a Curitiba para asistir a la fiesta de cumpleaños, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Concluida la celebración, el futbolista y otra decena de personas, incluidos los tres detenidos, fueron a la residencia de estos últimos en Sao José dos Pinhais.



"Estamos identificando quienes son esas personas que estaban en la casa junto con el principal sospechoso. Sabemos que tres personas entraron con él y el jugador dentro del vehículo para matar a Daniel", indicó el comisario.



El principal sospechoso es precisamente Brittes Júnior, quien es empresario y fue detenido este jueves por las autoridades, junto su esposa y su hija. La defensa de Brittes alegó que el futbolista habría intentado violar a su esposa, algo que la Policía no confirma, pero que investigará, y que por eso perdió el control y agredió al futbolista hasta matarle.



Según las autoridades, antes de ser sorprendido, el joven centrocampista mandó fotografías a sus amigos en las que aparecía él con la esposa del principal acusado, quien al parecer estaba dormida. "Fue una exageración por parte del autor por más que (Daniel) hubiera tenido una relación con su esposa, algo que aún no sabemos. Fue un exceso, totalmente desproporcionado. No había necesidad de haberle exterminado y mucho menos de esa forma insidiosa y cruel", señaló Trevisan.



La esposa y la hija del empresario también fueron presas de manera temporal por un plazo máximo de treinta días porque "estuvieron todo el tiempo en el escenario del crimen y posiblemente dieron algún tipo de ayuda", según el comisario.



El cuerpo de Daniel fue encontrado el sábado pasado en una zona boscosa, cerca de una carretera secundaria de Sao José dos Pinhais, donde la Policía busca desde entonces el cuchillo con el que fue cometido el asesinato.



Las investigaciones continúan y además de los otros tres sospechosos implicados, la Policía tiene pensado escuchar a todas las personas que se encontraban en la residencia familiar. "Estamos identificando a esas tres personas más porque él solo no lo hizo, con seguridad más personas participaron en el crimen", añadió Trevisan.









DEPORTES Y EFE