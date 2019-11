Nada positivo el nuevo parte médico sobre Falcao García

Falcao García sigue con su recuperación de la lesión de talón que no le ha permitido jugar con el Galatasaray en las últimas semanas. El jugador tampoco estará en el partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, de este miércoles.



Este lunes, el médico del equipo turco, Yener İnce, dio declaraciones al canal oficial de Youtube del Galatasaray, explicando la situación del Tigre.

"Falcao presenta un dolor en el tendón de Aquiles, como lo explicamos en el sitio web oficial, después del partido del PSG el pasado primero de octubre. Como no podía seguir jugando con este dolor, lo llevamos a tratamiento y este continúa. Clínicamente no es posible que pueda jugar", dijo el galeno.



EL Tigre se encuentra en Madrid, donde adelanta su recuperación, ya que su lesión aún requiere tiempo. "No estamos hablando de nada simple. Necesita hacer un esfuerzo serio y, con este dolor, no parece ser capaz de hacerlo. Todas las etapas del tratamiento las estamos haciendo junto a los médicos y fisioterapeutas españoles en Madrid que lo han tratado durante 12 años", dijo el médico del club turco.



Y agregó que se mantendrá en España hasta el 11 de noviembre, para luego seguir con su recuperación en Estambul.



DEPORTES