Nuevo lote de entradas para la Copa América será ofrecido tras sorteo

Un nuevo lote de entradas para los 26 partidos de la Copa América Brasil 2018, incluidos 228.000 de los cerca de un millón de boletos disponibles, será puesto a la venta en internet este viernes tras el sorteo que definirá un día antes los integrantes de los tres grupos del torneo.

El nuevo lote será ofrecido a partir de las 12.00 hora brasileña (14.00 GMT) del viernes en el sitio en internet de los organizadores (copaamerica.com) y los boletos podrán ser adquiridos por hinchas de cualquier país y pagados con cualquier tarjeta de crédito.

Será el segundo lote de entradas a la venta, ya que un primer conjunto, también con 228.000 boletos, fue puesto a la venta el 10 de enero pasado y solo en una semana el público ya había adquirido unas 116.000, incluidas todas las que habían sido ofrecidas para la final y para todos los partidos de la fase de grupos de Brasil.



En su cuadragésima sexta edición, la Copa América, que regresa a Brasil tras 30 años de ausencia, será disputada entre el 14 de junio y el 7 de julio por los diez miembros de la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como países invitados. Los precios de las entradas varían entre 60 reales (unos 16,2 dólares) y 890 reales (unos 240,5 dólares), estos para los lugares más privilegiados del Maracaná de Río de Janeiro en la final.



El 65 % de todas las entradas, para 17 de los 26 partidos, tienen precios que varían entre los 60 reales (16,2 dólares) y 350 reales (unos 94,6 dólares). Las entradas están divididas en cinco categorías y las más baratas, correspondientes a la quinta categoría, solo serán ofrecidas en los estadios Arena Corinthians de la ciudad de Sao Paulo y Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre, que tienen áreas sin sillas individuales. Según los organizadores, cada hincha puede comprar un máximo de 5 boletos por partido para un máximo de 7 partidos, como forma de facilitar que las familias compren sus entradas y de dificultar que queden en manos de revendedores.

Segunda Fase da venda de ingressos da CONMEBOL Copa América Brasil 2019 terá início no dia 25, às 12H



👉 https://t.co/ECkLXLa8De



Segunda Fase de venta de entradas de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, desde las 12hs del día 25👉 https://t.co/D2IDgr2DY4 pic.twitter.com/g9mKsxKgnw — Copa América (@CopaAmerica) 23 de enero de 2019

La última fase de venta de entradas comenzará en abril, cuando los boletos comenzarán a ser ofrecidos directamente en las taquillas de los respectivos estadios. En la fase de ventas que comenzará el viernes los aficionados ya conocerán todas las fechas y los estadios en que sus selecciones disputarán todos los partidos de la primera fase, ya que el respectivo sorteo para definir los grupos será realizado en la noche de este jueves en una ceremonia especial en Río de Janeiro.



Hasta ahora lo único que escapa de la suerte es la cabeza de los grupos, ya que Brasil, como anfitrión, liderará el Grupo 1, y Argentina y Uruguay, como sus escoltas en la última clasificación de la FIFA, estarán al frente de los grupos 2 o 3. Igualmente está preestablecido que Japón y Catar, incluso en bolilleros diferentes, no podrán formar parte del mismo grupo.



La Copa América de 2019 se disputará en seis estadios de cinco ciudades brasileñas: el Maracaná de Río de Janeiro, el Mineirao de Belo Horizonte, la Arena do Gremio de Porto Alegre y la Arena Fonte Nova de Salvador. Los otros dos son el Morumbí y el Arena Corinthians, ambos en Sao Paulo.



De los seis, solamente la Arena do Gremio y el Morumbí de Sao Paulo no albergaron partidos del Mundial Brasil 2014. El partido inaugural será disputado en el Morumbí y contará con la presencia de Brasil. La final se jugará en el Maracaná mientras que las semifinales, el 2 y el 3 de julio, en el Mineirao de Belo Horizonte y la Arena do Gremio de Porto Alegre.





EFE