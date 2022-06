El aumento de cupos para Suramérica en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 obliga a la Confederación Sudamericana de Fútbol a buscar un cambio en el formato de la eliminatoria. Seis equipos de la Conmebol tendrán cupo directo a la Copa del Mundo y uno más podría acceder por la vía de la repesca.

Así las cosas, el sistema todos contra todos, que se aplica desde la eliminatoria para el Mundial de Francia-98, parece demasiado largo para la cantidad de cupos que se van a entregar, por lo cual ya hay una idea en marcha para cambiarlo.



Así se jugaría la próxima eliminatoria



El planteamiento es que las selecciones se dividan en dos grupos de cinco, con la novedad de que no jugarían entre sí, sino solo contra los cinco rivales de la otra zona. Es decir, en esta primera parte de la eliminatoria, todos los equipos jugarían 10 partidos, ocho menos que con el formato actual.



Los dos primeros de cada grupo tendrían cupo directo al mundial, aunque luego jugarían un playoff simbólico: semifinales y final, en partidos de ida y vuelta.



Donde sí habría una novedad importante es en los equipos que terminen terceros y cuartos en cada zona. Jugarían el tercero del A contra el cuarto del B y el tercero del B contra el cuarto del A, en partidos de ida y vuelta. Los ganadores clasifican al Mundial y los perdedores tendrán otro duelo para jugar por la casilla del repechaje. Los últimos de cada grupo quedarían eliminados.

¿Le conviene a Colombia el cambio de formato?



¿Cómo afecta este sistema de eliminatoria a la Selección Colombia? Cabe recordar que el equipo quedó eliminado del Mundial de Catar 2022, al terminar en la sexta casilla de la eliminatoria, y ese resultado le costó el puesto al técnico Reinaldo Rueda.



Ahora, la Selección comienza una nueva etapa con el argentino Néstor Lorenzo a la cabeza del proyecto, y la meta es volver a la Copa del Mundo, en un momento de recambio en la nómina.



“El recambio se frustra cuando no hay resultados, falta confianza, hay que trabajar mucho para generarla, con humildad los chicos irán con bastantes partidos, ese recambio lo hace la fortaleza del grupo, pero tenemos jugadores con mucha experiencia. Mi filosofía es respetar la esencia del fútbol colombiano, no sentirse menos que nadie, pero con un poquito más de intensidad', dijo Lorenzo en su presentación oficial.



Hay un factor obvio que favorece a Colombia: son dos cupos más en juego. Colombia nunca terminó por debajo del séptimo lugar en las eliminatorias todos contra todos. La peor posición la séptima casilla en el camino hacia Sudáfrica 2010. Eso hace suponer que eso puede ser suficiente para pelear por un cupo.



Sin embargo, hay un factor clave y que obliga a la Selección a encontrar rápidamente un buen rendimiento: el margen de error es menor si se tiene en cuenta que habrá ocho partidos menos, por lo cual cualquier punto perdido puede complicar las aspiraciones.



Además, la meta debería ser apuntarle a las dos primeras casillas del grupo para evitar cualquier tipo de sustos y no terminar peleando una casilla al repechaje. También, conseguir la mayor cantidad de puntos para subir posiciones en la clasificación mundial de la Fifa, que se tendrá en cuenta para el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo.



El Mundial de 2026 tendrá 48 equipos, que se repartirán en 16 grupos de 3. Los dos primeros de cada zona avanzarán a dieciseisavos de final y desde ese momento habrá llaves de eliminación directa. Pero para llegar hasta allá, Colombia deberá jugar una eliminatoria que no será tan larga, pero en la que la exigencia se mantiene.



