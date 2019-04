Nuevo episodio racista en el fútbol de Europa

Con su triunfo 2-0 en Cagliari, la Juventus dio este martes otro pasito más hacia el título, en un partido marcado por un nuevo episodio racista en el fútbol italiano, con gritos de mono hacia los jugadores negros del equipo turinés.



Durante el partido, el francés Blaise Matuidi, el brasileño Alex Sandro y el joven Moise

Kean fueron objeto de gritos racistas, que se intensificaron tras el segundo tanto turinés, marcado por el delantero de la Azzurra en el minuto 85.

Es el cuarto gol en los últimos seis partidos de campeonato para el joven delantero

Kean. Según las imágenes del canal Sky Italia, Kean festejó su gol quedándose inmóvil y con los brazos abiertos frente a una de las curvas del estadio de Cagliari, mientras que sus compañeros se lo llevaron poco después hacia el centro del campo.



Al mismo tiempo, Matuidi, muy enojado, discutía con su entrenador Massimiliano Allegri y realizaba gestos hacia esa misma parte de las tribunas y después hablaba durante unos instantes con el árbitro. El encuentro fue interrumpido durante unos instantes y por la megafonía del estadio se difundió un mensaje instando a los aficionados a detener sus gritos.

La polémica continuó tras el partido, con las declaraciones de Leonardo Bonucci sobre el incidente: "Kean sabe que cuando marca, debe festejarlo con sus compañeros. Sabe que podría haber hecho algo diferente".



El central, no obstante, matizó que "ha habido gritos racistas tras el gol. Blaise los ha escuchado y estaba enojado. Creo que hay responsabilidad por ambas partes.

Moise no debería haberlo hecho (festejar de esa manera) y la curva no debería haber reaccionado así".



Precisamente, Bonucci había abierto el marcador en la primera parte, rematando de cabeza un córner (22). El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, declaró por su parte que "como es habitual, hubo algunos imbéciles y hubo gente normal. Hay cámaras. Se buscan y se sacan (las imágenes). Pero quizá es que no se quiera hacerlo", criticó.

Hay un moralismo y una deriva que no me gusta. Este club ha sido siempre ejemplar y ha denunciado todo comportamiento racista FACEBOOK

TWITTER

El presidente del Cagliari Tommaso Giulini trató de quitar hierro al incidente: "Si hubiese sido Bernadeschi quien hubiese hecho lo de Kean, la reacción hubiese sido la misma". "Nadie escuchó nada hasta el gol. Kean cometió un error. Tiene 19 años, y se entiende ", añadió, especificando haber "sobre todo escuchado silbidos". "Hay un moralismo y una deriva que no me gusta. Este club ha sido siempre ejemplar y ha denunciado todo comportamiento racista. Si hubo gritos racistas, lo que los lanzaron cometieron un error", concluyó.

El agente Mino Raiola apoyó este miércoles al francés Blaise Matuidi y al joven

Moise Kean, los dos jugadores de la Juventus que fueron víctimas de insultos racistas el martes en un partido en Cagliari, instando a las autoridades italianas a tener "valor" y ser más severos con los culpables.



"Estoy al lado de Blaise y de Kean. El racismo es para mí un sinónimo de ignorancia. Nadie puede ni debe justificarlo", declaró Raiola en un mensaje transmitido a la AFP. "Estoy orgulloso de mis chicos y estaré con ellos hasta el final", añadió el agente, que representa a numerosos futbolistas de alto nivel como el sueco Zlatan Ibrahimovic o el italiano Mario Balotelli, además de Matuidi y Kean.



El martes por la noche en Cagliari, Matuidi, Kean y el lateral brasileño Alex Sandro fueron insultados por hinchas locales, que simularon el grito de mono contra estos jugadores.



"Hay que tener valor y hace falta castigos severos para que quien actúa de manera racista y para quien justifique el racismo, sea cual sea la manera. Hay que estar unidos frente al racismo. No se puede ser italiano y racista al mismo tiempo", añadió Raiola, que tiene la doble nacionalidad italo-holandesa.



Tras el partido, Leonardo Bonucci, compañero de Kean y Matuidi provocó más polémica al responsabilizar al joven Kean de lo sucedido, porque el delantero, de 19 años, desafió a la grada quedándose inmóvil frente a los aficionados rivales, con los brazos abiertos.



"Kean sabe que cuando marca, debe festejarlo con sus compañeros. Sabe que podría haber hecho algo diferente", declaró el defensa. "Hubo gritos racistas tras el gol. Blaise los ha escuchado y estaba enojado. Creo que hay responsabilidad por ambas partes.

Moise no debería haberlo hecho (festejar de esa manera) y la curva no debería haber reaccionado así", añadió.



También su entrenador, Massimiliano Allegri, criticó al jugador: "No debería haber festejado de esa manera. Es joven y tiene que aprender, pero hay cosas que tampoco se deberían escuchar desde las gradas".





AFP