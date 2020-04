¡Sorpresa! Joven novio de la mamá de Neymar sería bisexual

La mamá de Neymar , Nadine Gonçalvez, atraviesa el aislamiento acompañada de su nuevo novio, Thiago Ramos. La progenitora del futbolista del Paris Saint Germain se muestra muy feliz junto a su nueva pareja, que le lleva una diferencia de edad de 31 años. El muchacho, de 22, es exfutbolista y muy aficionado a los videojuegos.

El pasado fin de semana la mamá decidió presentarlo a todos sus aficionados con una imagen en su cuenta de Instagram y un mensaje en el que decía: "Lo inexplicable no se explica, se vive". De inmediato, Neymar reaccionó y le contestó aprobando esta relación: "Sé feliz, te amo, mamá".



Sin embargo, no todo el mundo parece de acuerdo con esta relación y este es el caso de la expareja de Thiago Ramos, quien soltó una información que generó escándalo en un sector de la prensa.



Se trata de Irinaldo Oliver, un asistente de prensa en Sao Paulo y quien afirmó que tuvo una relación con el aficionado a los videojuegos y quien quedó "muy sorprendido cuando se enteró del noviazgo" del Ramos con la madre del jugador del PSG.



Además, Oliver afirmó que el el novio de la mamá de Neymar lo bloqueó de las redes sociales y que no había vuelto a tener contacto con él.



