Novia de David de Gea estalla tras comentarios machistas en su contra

El guardameta del Manchester United fue blanco de críticas por parte de los fanáticos del equipo inglés por fallar en la ronda de penaltis que le dio la victoria al Villarreal en la Liga de Europa. El arquero no logró atajar ninguno de los penaltis tras el empate después de la prórroga, y tampoco tuvo suerte a la hora de ‘disparar’, en último lugar y de forma decisiva.

No obstante, las críticas no fueron solo para el jugador, sino que su pareja, la cantante española ‘Edurne’ también fue víctima de comentarios machistas por parte de algunos internautas, una práctica que desafortunadamente se vuelve cada vez más común tras los partidos de fútbol: las parejas de los jugadores también reciben ‘el agua sucia’.



(Le puede interesar: Se conoce la verdad sobre la salida de Conte del Inter de Milan)



Fue tanta la polémica que incluso la artista fue tendencia en redes sociales con crueles mensajes, pero no se quedó callada. En la madrugada escribió un trino invitando a la reflexión frente a los comentarios machistas aún en pleno siglo XXI.

Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo — Edurne (@Edurnity) May 26, 2021

A pesar de las burlas, ‘memes’, mensajes hirientes y groseros, la cantante también recibió el apoyo de otros tantos seguidores que pidieron respeto. El trino de la artista supera los 16 mil ‘likes’ y más de tres mil ‘compartidos’.



(Le recomendamos leer: Cinco claves del desastre colombiano en la Libertadores)



'Edurne’ pidió reflexión sobre una problemática de la cual no es la primera víctima, a ella se suman varias parejas de futbolistas, como es el caso de Sara Sálamo, pareja del jugador del Real Madrid Isco Alarcón, a quienes algunos internautas incluso la han culpado de los altibajos deportivos del futbolista.



(Además: Messi llegó directo a la concentración en Argentina ¿Y James?)



Tendencias EL TIEMPO