El tremendo ataque del papá de Djokovic a Federer

El tenista suizo Roger Federer, actualmente número 4 del mundo, debería dedicarse a "otras cosas" y aceptar que tanto el español Rafael Nadal (2) como el serbio Novak Djokovic, que lidera el escalafón ATP, son mejores que él, ha asegurado el padre del deportista serbio, Srdjan Djokovic.

"Federer es así como es, un frío suizo. Es un gran rival, un gran y enorme campeón, pero no tan grande para ser como Novak", dijo Djokovic al portal deportivo serbio Sportklub.



Según el padre de Djokovic, aunque Federer tiene 20 títulos de Grand Slam, por delante de los 19 de Nadal y los 17 del serbio, y mantiene el récord de 310 semanas seguidas como número 1, esos números no van a mantenerse por mucho tiempo.



"¿Por qué cree que juega al tenis todavía a los 40 años? (Federer cumplirá 39 en agosto) Porque Nadal y Novak le siguen de cerca. Simplemente, no puede aceptar el hecho de que serán mejores que él", indicó.



Djokovic padre recomendó a Federer que se dedique a "otras cosas, a criar hijos, esquiar", porque "el tenis no lo es todo en la vida".



Novak Djokovic, sin embargo, aseguró este jueves que Roger Federer es "posiblemente el tenista más grande de la historia".



EFE