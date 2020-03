¿Le saldrá caro a Nolberto Solano violar la cuarentena?

Nolberto Solano, asistente del técnico de la selección de Perú, el argentino, Ricardo Gareca, fue retenido por la policía, tras violar la norma de aislamiento preventivo en ese país.

Según los medios peruanos, Solano salió el jueves en la noche con Pablo Zegarra y tres personas más, y fue detenido ´por la Policía, al encontrarse en una casa que no era la suya durante el toque de queda.



Solano, advierten, estaba en una fiesta y los vecinos del lugar alertaron a los miembros de la fuerza pública, quienes llegaron al lugar de los hechos para imponer el orden.



Los que no se pueden juntar son los están infectados”, dijo Nolberto Solano, tras ser detenido.



“Entiendo todo lo que se está hablando sobre la protección. Pero creo que mi caso lo están agrandando más de lo que es”, agregó.



Además, Solano alegó que no estaba en una fiesta, sino en “una simple reunión” con 6 personas a 2 cuadras de su casa y que él no tiene coronavirus. Después fue dejado en libertad por las autoridades.



Hasta el momento, 18.000 ciudadanos han sido detenidos en Perú por infringir la cuarentena.



