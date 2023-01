La agente Sonia Souid denunció este martes en declaraciones al diario deportivo L'Équipe y a la emisora RMC el comportamiento sexista del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët.

"Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si quería que me ayudara tenía que tener relaciones", afirmó Souid, que deseaba reunirse con Le Graët y que quería hablar con él de cómo promocionar el fútbol femenino.



(James Rodríguez, 'le digo que se retracte': certero pedido por Freddy Rincón)

(Vuelve Shakira: 'Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú', ¿dardo a Piqué?)



En una investigación, la revista So Foot había hablado de comportamientos fuera de lugar de Le Graët, especialmente de SMS de contenido sexual, que el patrón del fútbol francés niega.



El dirigente de 81 años tiene cita este martes con la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa Castéra, por una auditoría sobre el funcionamiento de la FFF.



La emisora France Inter reveló que "varias mujeres" habían "denunciado en la auditoría la actitud de Noël Le Graët hacia ellas", algo que fue confirmado a la AFP por una fuente cercana al asunto.



Según esa radio, una exdirectiva había "mostrado a los inspectores mensajes de texto y mensajes de WhatsApp" que "no son ilícitos pero (...) que generan preguntas teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre ellos".



"Llama mucho. Tengo mensajes de voz y algunos SMS", afirma por su parte Sonia Souid.



Hablando de sus interacciones profesionales en el pasado, la agente explicó que tuvo la sensación de que "a cada vez, lo único que le interesa, y pido perdón por hablar de manera vulgar, son mis dos pechos y mi culo".

Mucha valentía



La ministra Oudéa Castéra, que reclama la salida de Le Graët, en el puesto desde 2011, felicitó en Twitter a "Sonia Souid por la valentía de su testimonio".



Desde el domingo, Le Graët está además salpicado por otro asunto que ha generado gran revuelo en Francia, sus palabras consideradas despreciativas hacia un mito del fútbol del país, Zinédine Zidane.



En declaraciones a la radio RMC, Le Graët dijo que a Zidane "ni le hubiera respondido al teléfono" porque su única opción era renovar al seleccionador Didier Deschamps, algo que se anunció el sábado, ampliando su contrato hasta 2026. Zidane sonó durante mucho tiempo como candidato al puesto.



El fútbol Kylian Mbappé y la ministra Oudéa-Castéra, entre otros muchos, criticaron las declaraciones de Le Graët, que pidió el lunes disculpas por sus "palabras desafortunadas" sobre Zidane.



(Teófilo Gutiérrez: críticas por rifa de camiseta de Messi, no entregó premio)

(Cristiano Ronaldo: revelan el dineral que gana y una ‘cláusula secreta’)



AFP