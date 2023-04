La Selección Argentina desató todo tipo de emociones en su país, después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, el país sudamericano festejó la tercera estrella por todo lo alto en el estadio Monumental de Núñez.



Niñas cambian letra de la canción ‘Muchachos’

Una marea albiceleste asistió al estadio Monumental de Núñez, en donde la Selección Argentina le dedicó la Copa del Mundo a sus hinchas en medio de varios shows musicales y unas sentidas palabras de Lionel Messi y del técnico Lionel Scaloni.



Aunque no fueron las únicas imágenes que se llevaron los aplausos del público en los festejos del Monumental. Ante tanta ‘locura’, dos niñas se ‘robaron’ todas las miradas en la previa del juego ante Panamá con una nueva versión de la canción ‘Muchachos’ que tanto se entonó en Argentina.

Lionel Messi junto a Rodrigo de Paul con la Copa del Mundo en Qatar 2022. Foto: Instagram: rodridepaul

Sin pena de estar delante de las cámaras de TN Argentina, Delfina y Sofía cantaron a todo pulmón una versión escrita por ellas mismas de la canción que se convirtió en todo un hit musical durante los últimos meses.



“Estuvimos en Qatar, alentando en el Mundial, ‘las princess’ como lloraron por tanta felicidad. No te lo puedo explicar porque no vas a entender la alegría que sentimos esa noche en el Lusail. Pero esto no terminó porque hoy con Panamá la seguimos festejando, pero en el Monumental”.



Y el inolvidable coro fue: “Muchachos, ahora solo quiero festejar, el país está contento, el país no daba más. Y ustedes poniendo huevo y mucho amor, la alegría que nos dieron nos queda en el corazón.



“Argentina ya es campeón, el ‘Fideo’ la rompió, de la mano del gran Lío nuestro sueño se cumplió, la ‘Araña’ la descosió junto a Rodri de Paul. La vida ellos dejaron por toda la Selección. No me olvido de Enzo, que golazo que clavó, y del ‘Dibu’ Martínez, que pelota que sacó...”.

Delfina y Sofía fueron todo un hit en la televisión argentina y las redes sociales que aplaudieron la creatividad de las dos niñas que no superan los 10 años de edad y que llevan a la Selección Argentina en el corazón.

Harold Yepes

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.