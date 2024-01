Modelo de OnlyFans se retira del fútbol con solo 24 años: no duró ni un mes en su club

Son varios los casos en el que atletas deciden decirle adiós al deporte para ganar más dinero en las plataformas de contenido para adultos. Este es el caso de Nikkole Teja, quien brilla en OnlyFans y decidió volverle a decir adiós a su carrera deportiva.



Puede ser de su interés: Selección Colombia: nuevos y polémicos detalles de la camiseta para la Copa América

El Puebla de México había anunciado el el 'explosivo' fichaje de la jugadora de 24 años Nikkole Teja el pasado 5 de enero. La mujer regresaba al fútbol tras tomarse un descanso de las canchas durante un tiempo para dedicarse al contenido para adultos en Onlyfans.

Facebook Twitter Linkedin

Nikkole Teja. Foto: Tomada del video

Nikkole Teja, que hace algunos meses se convirtió en la primera estadounidense en jugar en la Liga MX Femenil tras su paso por las Centinelas de Necaxa, había sido convencida por el Puebla para volver al fútbol, luego de no encontrar club el año pasado.



Debido a esa pausa, Teja no desaprovechó su belleza para cautivar a miles en las redes sociales y en OnlyFans. Esta vez, la vida le dio otra oportunidad en el fútbol para demostrar su talento y valía.



Lea aquí: A Yerry Mina le llueven los pretendientes: su salida de Italia es inminente



La norteamericana logró ganar miles de dólares después de salir del Necaxa, club en el que jugó el Clausura 2023 y disputó 405 minutos repartidos en 10 partidos, cuatro de ellos como titular.

Se despide de Puebla y del fútbol

Facebook Twitter Linkedin

Nikkole Teja anuncia su salida del fútbol Foto: Instagram: Nikkole Teja

La alegría de los hinchas del Puebla femenino duró muy poco tiempo, en los últimos días, la norteamericana anunció su salida del club y el retiro oficial del fútbol profesional.



"Si esta es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al futbol. Si hay otra vida después de esta espero encontrarlo otra vez y sentir que el fútbol me ame de también. Llegué a este país sola, a mis 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar fútbol de manera profesional y aquí pude lograr eso. No queda nada que probar a alguien más o a mí misma. Sé lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona", empezó diciendo la jugadora.



Y agregó: "No me arrepentiré de dejarlo. Pero sí me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar, pero algunas estaban fuera de mi control. He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida", escribió Nikkole en su cuenta oficial de Instagram.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO