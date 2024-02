Nicole Regnier cuenta impactante anécdota: 'Fui mesera y jugaba en Atlético de Madrid'

Nicole Regnier fue una de las primeras colombianas que salió de Colombia para probar suerte en Europa en el 2014. Por aquella época, el fútbol femenino no movía la cifras de hoy y los sueldos eran muy bajos.



La exfutbolista colombiana, que hoy trabaja como panelista en varios programas de ESPN, dio el salto al viejo continente tras brillar en Club Deportivo Atlas de Cali y llegó al Atlético de Madrid, uno de los clubes con más renombre en el fútbol femenino.

La futbolista profesional colombiana Nicole Regnier, de 23 años, es otra de las seleccionadas por Cerveza Águila para viajar a Rusia. Foto: Instagram: @nicoleregnier11

A pesar de jugar en un grande de España, vivió momentos difíciles en Madrid. A través de su cuenta de Instagram reveló una impactante anécdota que dejó a varios sorprendidos.



La exjugadora de Selección Colombia comentó que el salario que le pagó el Atlético de Madrid no le alcanzaba para vivir, por lo que le tocó buscar otro trabajo por fuera del fútbol.



"Una vez jugando para uno de los clubes más grandes del mundo. Eso fue hace menos de diez años, cuando llegué al Atlético de Madrid, mi primer salario ahí fue de 800 euros", comentó.

Y agregó: "Ahí se me iba lo que me gastaba en el arriendo para poder vivir, lo que me gastaba en alimentación y el transporte. Saqué dinero del cajero y me quedaron solo 17 euros, lo juro, sentí una angustia horrible. No había forma de pedirle dinero a mis papás".



La solución que encontró fue trabajar como mesera, un trabajo que nunca había desempeñado. Regnier comentó que se vio obligada a mentir para conseguir el puesto.



"Conocí una señora que tenía un restaurante y me preguntó si yo sabía hacer de mesera. Le dije: 'Allá en Colombia he hecho eso, me ha tocado toda la vida'. Obviamente, yo nunca había cogido una bandeja ni había servido nada", explicó.

Nicole Regnier tendra 10 semanas de incapacidad inicial Foto: Archivo

En su primer día de trabajo, se atendió a dos compatriotas y el diálogo reveló la triste realidad del momento: "Al otro día arranqué a trabajar como mesera, cuando llegaron dos pelados colombianos y los reconocí por el acento. Le dije a mi amiga boliviana que me ayudara a atenderlos y me dijo 'no, usted se metió en esto, vaya'".



Nicole explicó que la pena la agobió y decidió ponerse el cabello en la cara, su estrategia no funcionó, ya que ellos la reconocieron. "Voy (con el pelo en la cara) a atenderlos y uno de ellos me dice: 'Tu no eres la futbolista del Atlético de Madrid'. Yo no sabía qué hacer ni dónde meterme y le dije que sí era. Me dijo: 'Qué estás haciendo acá, perdiste una apuesta'. Y le respondí que el fútbol femenino no da para vivir todavía. Ya han pasado 10 años y la historia es otra".



Nicole Reigner afirmó que los tiempos han cambiado y el fútbol femenino ha evolucionado. Ahora las jugadoras profesionales si pueden vivir de este deporte.

