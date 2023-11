Chile ya tiene nuevo seleccionador interino, dirigirá contra Ecuador

La fecha de la eliminatoria suramericana al Mundial del 2026 dejó varios puntos claves para el futuro de algunos seleccionados, que no han dado pie con bola.

El empate a cero goles entre Chile y Paraguay, que no los deja bien posicionados de cara a lo que viene en las clasificatorias al Mundial 2026, dejó una 'víctima'.

Ese empate de Chile terminó siendo lapidario y el técnico argentino, Eduardo Berizzo, sorprendió en conferencia de prensa en territorio chileno al confirmar que renunció a su cargo como seleccionador de 'La Roja'.



“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, dijo Eduardo Berizzo.



Este viernes, La Federación de Fútbol de Chile informa que el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, se hará cargo, de forma interina, de la Selección Chilena para el partido entre Ecuador y Chile, el martes 21 de noviembre a las 18:30 hora local (20:30 de Chile) en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, válido por la sexta fecha de la clasificatoria a la Copa del Mundo 2026.

