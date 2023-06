Neymar Jr, delantero del París Saint Germain, respaldó la futura llegada del italiano Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, al banquillo de la selección brasileña.

“Brasil tendrá el privilegio de tener un entrenador extranjero. Ancelotti es un tipo que lo ha ganado todo. Seguro que nos va a enseñar mucho”, dijo el atacante, jugador del PSG en una entrevista con el canal Bandsports en una subasta del Instituto Neymar Jr.

En el mismo acto, el delantero madridista Rodrygo Goes ensalzó al entrenador italiano, aunque indicó que no podía decir mucho "porque tampoco sé mucho".



"Sé que es el plan A de la selección, el presidente quiere contar con él y los jugadores también lo queremos. Para mí, para Vini, para Militão... ya lo conocemos, conocemos su grandeza. Tenerlo en el equipo será muy importante. Pero aún no hay nada confirmado. Esperamos que cuando acabe contrato se sume a la selección”, añadió.



Hace unos días se dijo que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pretende anunciar un acuerdo con el técnico italiano Carlo Ancelotti antes del final de junio, dijeron este lunes a EFE fuentes de la entidad.

Las conversaciones entre las partes están muy adelantadas, según las fuentes, con la idea de que Ancelotti asuma la selección brasileña después de terminar su actual contrato con el Real Madrid.



