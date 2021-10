El gesto de Neymar con hinchas que lo insultaban en Barranquilla

El pasado domingo 10 de octubre, se disputó el partido entre Brasil y Colombia para la eliminatoria sudamericana al mundial de Catar, en el Metropolitano de Barranquilla. Encuentro deportivo que quedó 0-0.



En medio de esta contienda, el jugador Neymar recibió varios insultos por parte de la tribuna en la que habían hinchas colombianos, a los cuales el futbolista no dudó en contestar.

Durante el partido, que no sumó goles para ningún equipo, los hinchas gritaban varios insultos hacia el brasilero, pero fue hasta el momento de dirigirse al camerino que fue mayormente abucheado por algunas personas del público, quienes le gritaban groserías.



Neymar, que iba camino al vestuario sin ningún tipo de custodia en el momento de los insultos, no dejó pasar el momento, miró a quienes le gritaban, luego bajó la vista hacia el escudo en su camiseta y lo frotó con su mano.



(Leer más: Yerry Mina, Neymar, ‘Kiss cam’ y los memes del partidazo Colombia vs Brasil).



Cabe resaltar, que en el escudo de Brasil aparecen 5 estrellas que hacen referencia al número de títulos mundiales que ha ganado esa selección. No es seguro si el también jugador del PSG quiso presumir estas victorias ante las personas en la gradería.



Luego de este gesto, siguió caminando y guardó silencio en todo momento sin responder con palabras al público.



(Lea también: Neymar: ‘no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol’).

Facebook Twitter Linkedin

Neymar caminando hacia el vestier. Foto: Twitter: @Soydejunior_

(Le puede interesar: Tremendo gesto de Neymar: autógrafo, foto y el niño rompe en llanto).



Pero este no fue el único acto a destacar que tuvo el jugador, pues el momento en el que se toma una foto con un niño barranquillero, que atravesó el cerco de policías, le ha dado la vuelta al mundo.



El pequeño Noimar Herrera Poras llegó corriendo a los brazos del astro brasilero para que le firmara su camiseta y se tomaran una foto, luego de estar varios minutos esperando a las afueras del hotel en el que se hospedaba el jugador.



(Siga leyendo: 'Acá también hacemos cuentas, queremos vivir el sueño del Mundial': Mateus).



Tanto el niño como Neymar no pudieron contener el llanto, pues el menor gritaba y tenía lágrimas de la emoción de conocer a su mayor ídolo, algo que conmocionó al futbolista.

HERMOSO 😍



Un pequeño hincha colombiano conoció a su ídolo Neymar y se largó a llorar 🥺😢😭



🎥 CBF pic.twitter.com/JSnIbh8zqI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2021

Más noticias:

Freddy Rincón, de exjugador a crítico de figuras de la Selección

La historia del llanto del niño que se tomó la foto con Neymar

Los goleadores históricos de la eliminatoria suramericana

Futbolistas del Pasto se van a paro por incumplimiento

Reinaldo Rueda, listo para su juego 200 de Selección

Tendencias EL TIEMPO