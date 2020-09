Neymar vuelve a los entrenamientos tras su positivo de covid-19

El delantero brasileño Neymar anunció este viernes que ha vuelto a los entrenamientos con el París Saint-Germain (PSG), nueve días después de que se anunciara que dio positivo por coronavirus.

"Volví a los entrenamientos, súper feliz", indicó el jugador en su cuenta de Twitter, en un mensaje acompañado de la etiqueta "#CORONAOUT".



El PSG anunció el pasado 2 de septiembre que tenía tres positivos en su plantilla. Aunque no desveló su identidad, el diario "L'Équipe" precisó que eran Neymar y los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes.



Un día después el club añadió que tenía otros tres casos, que según el mismo periódico eran el costarricense Keylor Navas, el argentino Mauro Icardi y el brasileño Marquinhos. Navas e Icardi coincidieron en Ibiza con Di María, Leandro Paredes y

Neymar tras la final de la Champions League, que perdieron contra el Bayern Múnich (0-1).



Marquinhos también estuvo allí, al igual que el centrocampista italiano Marco Verratti, aunque este último dio negativo. El último caso en el conjunto parisino fue el delantero Kylian Mbappé, cuyo positivo fue comunicado este pasado lunes.



El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, dijo este miércoles que no sabía si iba a poder contar con los jugadores afectados para el partido de este domingo contra el Marsella y consideró que tal vez sea demasiado pronto tras las vacaciones, su cuarentena y la falta de entrenamiento.



El PSG fue derrotado en la noche del jueves por 1-0 en su debut liguero ante el recién ascendido Lens, un encuentro para el que presentó un once inicial plagado de reservas debido a la cascada de positivos por coronavirus.



EFE