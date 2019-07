Clima de incertidumbre y tensión por el regreso de Neymar al PSG

Neymar se unió al grupo del Paris Saint Germain este lunes, mientras su club lo esperaba una semana atrás, en medio de la polémica por sus recientes palabras sobre la remontada. "Se presentará (el lunes) en el club", había indicado el domingo un miembro de su servicio de prensa. Dicho y hecho.

El jugador más caro del mundo (222 millones de euros) "llegó este lunes por la mañana", según RMC, para una sesión de entrenamiento a puerta cerrada. El astro brasileño, que luce un corte de pelo rubio platino, "tomó un vuelo desde Sao Paulo el domingo por la noche antes de aterrizar en París", según dicho medio.



Neymar estaba acompañado por su "fotógrafo personal y amigo Gil Cebola" en su regreso al Camp des Loges, centro de entrenamiento del PSG, según apuntó el periódico Le Parisien. El futbolista publicó en sus redes sociales unas fotos suyas realizando diferentes ejercicios en el gimnasio, bajo la supervisión de un miembro del cuerpo técnico del PSG, con el único comentario "vuelta al entrenamiento".



El club también colgó unas imágenes del brasileño, entre otras fotos de más jugadores en el césped o en el gimnasio. El jugador y el París SG mantienen un distanciamiento desde que Neymar no se presentase el lunes pasado, fecha del comienzo de la pretemporada para el club parisino. El entorno de la estrella justificó su ausencia por compromisos adquiridos tiempo atrás, como un torneo de fútbol benéfico con su fundación, el Instituto Neymar, en Praia Grande (Brasil), lo que no convenció al PSG, que prometió "tomar las medidas oportunas".



Neymar multiplicó el pasado sábado los guiños hacia el FC Barcelona hasta el punto de evocar el traumático recuerdo de la remontada de la Champions de 2017 sobre el club parisino. Algo percibido como una provocación por los aficionados parisinos, que aún no han podido digerir la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones-2017 tras la humillante derrota 6-1 en el Camp Nou después de que el PSG hubiese logrado un 4-0 en la ida. Neymar anotó dos goles en aquel fatídico partido para el PSG, y dio la asistencia del tanto definitivo en el tiempo añadido.

Neymar Sr., su padre, que representa sus intereses, reaccionó el domingo en su cuenta de Instagram, indicando que las declaraciones fueron sacadas de contexto y recordó que su hijo ya se había referido a ese partido como "uno de los más importantes de su carrera". "En ningún momento faltó al respeto al PSG o a los jugadores que disputaron ese partido en 2017", algunos de los cuales son sus compañeros en el club francés, escribió el padre. - Escudo del Barça –



"No son pocos los periodistas y aficionados de todo el mundo que consideran ese partido como el que más marcó al jugador defendiendo un club. Entonces, ¿por qué la polémica esta vez?", agregó. El sábado, el delantero de 27 años colgó en Instagram un corto y enigmático video en el que aparece el escudo del FC Barcelona, acompañado por un verso de la Biblia: 'Ningún arma forjada contra ti prosperará'. Pero su eventual regreso al Camp Nou está plagado de obstáculos, especialmente de tipo económico.



Leonardo abrió la puerta el martes pasado a una posible salida "si hay una oferta que convenga a todo el mundo", evocando simplemente "contactos muy superficiales con el Barça". Pero además, el club azulgrana acaba de gastar 120 millones de euros en el pago de la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann.



Por último, el periódico deportivo catalán Mundo Deportivo, afirmó en su edición del domingo que Hacienda reclama 35 millones de euros a Neymar por un caso de fraude fiscal. El exjugador del Santos, implicado desde junio en un caso de presunta violación, es asimismo objeto de una investigación por fraude fiscal en Brasil, según medios locales.



AFP