Pese a su lesión, Neymar estará con Brasil y podría jugar

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", mantendrá al lesionado Neymar en la lista de convocados para los partidos contra Venezuela y Uruguay por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, tras una reunión con el PSG en la que le garantizó que no pondrá en riesgo la salud del jugador.

El delantero del París Saint-Germain se recupera de una lesión en el abductor del muslo izquierdo y no estará en condiciones de jugar el próximo día 13 contra Venezuela, según reconoció la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado divulgado este viernes.



Sin embargo, el médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, confía en que Neymar "evolucione bien" y esté disponible cuatro días después en el partido frente a Uruguay, en Montevideo.



"Tengo contacto frecuente con el médico del PSG y sabemos de las condiciones físicas de Neymar desde el día de su lesión en la Liga de Campeones", explicó Lasmar.



En este sentido, confía en que "con una semana intensiva de tratamiento" el delantero brasileño se recupere a tiempo para jugar contra la Celeste. No obstante, la selección brasileña decidió cubrirse las espaldas y llamar al delantero Pedro, del Flamengo, en caso de que Neymar sufra algún contratiempo durante su proceso de rehabilitación.



Desde que divulgó la primera lista de convocados, Tite se ha visto obligado a cambiar a Philippe Coutinho (Barcelona) Fabinho (Liverpool), Rodrigo Caio (Flamengo) y Éder Militao (Real Madrid) por diversas dolencias.



Sin embargo, decidió mantener a Neymar, la máxima estrella de Brasil, a pesar de que el técnico del PSG, Thomas Tuchel, adelantó que estaría de baja hasta finales de noviembre y que, por tanto, se perdería los dos compromisos con su selección.



El delantero brasileño se lesionó la semana pasada en el primer tiempo del duelo que el París Saint-Germain jugó en Estambul contra el Basaksehir, en la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Tras varios días de incertidumbre sobre la permanencia o no del exjugador del Santos y Barcelona, el coordinador de la selección brasileña, Juninho Paulista, el técnico Tite y el preparador físico Fábio Mahseredjian entraron en contacto el jueves con el director deportivo del PSG, Leonardo, para explicarle la situación.



"Entendimos que necesitábamos alinear con el PSG la permanencia de Neymar en la lista de convocados. Somos conscientes de la preocupación del club con la lesión, pero manifestamos nuestra intención de evaluar de cerca la evolución del jugador", subrayó Juninho.



"Confiamos mucho en el trabajo integrado de nuestro departamento médico y Tite fue enfático con Leonardo al decirle que jamás arriesgaría la salud de cualquier jugador convocado" completó.



La pentacampeona del mundo iniciará su preparación para los dos próximos compromisos de las eliminatorias sudamericanas a partir del 9 noviembre en la Granja Comary, el complejo deportivo de la CBF situado en la región serrana de Río de Janeiro.



El día 13 de ese mes se enfrentará a Venezuela en el estadio Morumbí de Sao Paulo y cuatro días después jugará ante Uruguay en el Centenario de Montevideo. Brasil lidera las eliminatorias mundialistas con seis puntos, los mismos que Argentina, pero con mejor diferencia de goles, tras imponerse por 5-0 a Bolivia y por 2-4 a Perú en las dos primeras jornadas.



