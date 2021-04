¿Qué opina? Por esta celebración, Neymar es centro de duras críticas

El delantero brasileño Neymar dijo desde París, al término del encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Liga de Campeones, que en el conjunto francés se siente como "en casa".

"Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el París Saint-Germain). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes", dijo la estrella de la canarinha en declaraciones a la cadena TNT Sports Brasil.



La imagen de la celebración de la clasificación de Neymar le dio la vuelta al mundo. La figura festejó con Leandro Paredes, al lado de Kimmich, de una forma no muy tradicional.



"No fue una provocación. Vi a Leo, que lo tenía en frente, y celebré con él y el destino hizo que fuera frente a Kimmich”, anotó.

Neymar es más argentino que todos nosotros. pic.twitter.com/9d0NOy7uQQ — 𝙅𝘿🎙 (@JuannDis) April 13, 2021

